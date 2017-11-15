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Авиакомпании будут платить за потерю багажа 94,6 тысячи рублей

, ИА "Амител"
За утрату багажа авиаперевозчик заплатит в 2,5 раза больше, чем сейчас, ручной клади - в 8 раз больше

Фото: newsbel.by

Штраф за потерю багажа составит 94,6 тысячи рублей, а в случае гибели пассажира авиакомпания заплатит родственникам до 9 миллионов рублей. Соответствующий закон Госдума приняла в третьем чтении, пишет "Парламентская газета".  

Закон подготовлен в связи с реализацией Комплексного плана мероприятий по реализации Основ государственной политики РФ в области авиационной деятельности до 2020 года.

Сейчас в России применяются два правовых режима, которые регулируют отношения между авиакомпанией, пассажирами и грузоотправителями. Во-первых, Россия является участницей Конвенции об унификации некоторых правил, касающихся международных воздушных перевозок, принятой в Варшаве 12 октября 1929 года. Наша страна ратифицировала документ в 1954 году. Во-вторых, Россия присоединилась к Конвенции для унификации некоторых правил международных воздушных перевозок, принятой 28 мая 1999 года в Монреале. Документ подписали 130 стран.

По словам заместителя министра транспорта Сергея Аристова, Монреальская конвенция учитывает все изменения в сфере технического прогресса и правоотношений в гражданской авиации.

"Документ устанавливает обновленный порядок регулирования ответственности перевозчиков перед пассажирами и грузоотправителями и предусматривает полную компенсацию ущерба пассажирам", — отметил Аристов.

За утрату багажа авиаперевозчик заплатит в 2,5 раза больше, чем сейчас, ручной клади — в 8 раз больше. При этом пассажир сможет подать иск по месту своего проживания, независимо от страны, которую представляет авиакомпания. Если пассажир погиб, авиаперевозчик должен будет заплатить родственникам в 4 раза больше, чем было предусмотрено ранее.

До принятия Конвенции российские авиакомпании платили за потерянный багаж по 600 рублей за килограмм, а теперь максимальная компенсация составит до 94,6 тысячи рублей. Заплатить придётся и за задержку рейса. Согласно конвенции, за задержку рейса каждый пассажир должен получить 390 тысяч рублей. Ранее платили 25 рублей за каждый час задержки. В случае гибели пассажира выплаты не превышали 2 миллионов рублей, а теперь могут доходить до 9 миллионов рублей.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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