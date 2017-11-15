Службы занятости будут помогать трудоустраивать инвалидов

Службы занятости могут обязать оказывать сопровождение инвалидов на всех этапах трудоустройства. Соответствующий законопроект депутаты Госдумы приняли в первом чтении, пишет "Парламентская газета".

По расчетам Минтруда, если закон будет принят, около 22 тысяч инвалидов ежегодно смогут официально оформлять трудовые отношения с работодателями. Сегодня службы занятости работают с инвалидами так же, как и со всеми остальными заявителями.

Как отметил заместитель министра труда и социальной защиты Григорий Лекарев, законопроектом устанавливается механизм взаимодействия медико-социальной экспертизы с органами занятости.

"Кроме того, службы занятости будут проводить первичное консультирование соискателей с инвалидностью, формировать у них мотивацию и разъяснять их права", — добавил Лекарев.

Законом вводится услуга по организации сопровождения, в том числе и тяжелым инвалидам. Если у соискателя не хватает компетенций, то ему предложат пройти переобучение.

По данным Лекарева, закон предполагает выделение 13 миллионов рублей регионам на организацию процесса сопровождения инвалидов. Все субъекты, по его словам, поддерживают данный законопроект.

В Комитете Госдумы по труду инициативу правительства также поддерживают. Как отметил заместитель председателя Комитета Михаил Терентьев, законопроект имеет высокую социальную значимость.

Вместе с тем в думском комитете считают нужным уточнить: подразумевается ли в документе сопровождение инвалида до места работы или только консультация об оптимальном пути передвижения.

"Важно не только устроить инвалида на рабочее место, но и устранить причины, по которым он не смог его сохранить", — подчеркнул Терентьев.