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Путин утвердил порядок принесения присяги гражданина РФ

, ИА "Амител"
Приносящий присягу гражданина, должен будет зачитать ее текст вслух

Фото: 26.мвд.рф

Президент России Владимир Путин утвердил положение о порядке принесения присяги гражданина РФ и образец бланка с ее текстом. Соответствующий указ был опубликован на официальном портале правовой информации. 

Согласно документу, лицо, в отношении которого принято решение о приеме в гражданство Российской Федерации приносит присягу гражданина Российской Федерации перед государственным флагом РФ.

Принесение присяги будет организовываться "территориальным органом МВД России либо дипломатическим представительством или консульским учреждением РФ". 

Присяга гражданина России может происходить, в частности, "в помещениях территориальных органов МВД РФ, дипломатических представительств или консульских учреждений РФ, иных государственных органов, органов местного самоуправления".

Приносящий присягу гражданина, должен будет зачитать ее текст вслух, а затем проставить свои фамилию, имя и отчество, а также дату принесения и подпись. 

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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