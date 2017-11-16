Телеведущая Ксения Собчак пойдет на президентские выборы как кандидат от "Гражданской инициативы", если съезд партии поддержит ее кандидатуру, сообщается на ее предвыборном сайте.

"Я рада сообщить, что пойду на выборы как кандидат от партии "Гражданская инициатива", если съезд утвердит мою кандидатуру", заявила Собчак.

Она отметила, что идеология и ценности данной партии соответствуют ее представлениям "о будущем народов России, о свободе, о правах человека, о России как о европейской стране, устремленной в будущее".

Уточняется, что съезд должен пройти в конце декабря.

В середине октября Собчак объявила о своем намерении участвовать в выборах президента России в 2018