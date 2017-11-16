Опубликована фотография последнего прыжка российского альпиниста и бейсджампера Валерия Розова. Снимок на своей странице в Facebook опубликовал Сергей Ковалев, руководитель экспедиции, членом которой был погибший спортсмен.

"Валера с Жаном Ноэлем поднялись на вершину 10 ноября в полдень и в три часа дня уже были в лагере на высоте 6000 метров. Валера хотел сделать второй прыжок, и все снаряжение для прыжка заранее занесли во второй лагерь. Наверное, специалисты смогут ответить на вопрос, что стало причиной трагедии 11 ноября. У меня все это просто не укладывается в голове", — написал Ковалев.

О смерти Розова стало известно 11 ноября. 52-летний экстремал погиб во время прыжка на крыле с горы Ама-Даблам в Гималаях.

Розов — двукратный чемпион мира и рекордсмен по парашютному спорту, победитель чемпионата Европы и Кубка мира по альпинизму. В октябре 2016 года он побил мировой рекорд по высоте бейс-прыжка, начав полет с отметки 7700 метров над уровнем моря с гималайской вершины на границе Китая и Непала.