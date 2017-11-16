Профстандарты для учителей и воспитателей детсадов предложили изменить

Разработкой предложений по изменению порядка применения профессиональных стандартов для воспитателей детских садов и учителей школ занимаются в "Единой России", сообщает пресс-служба партии. Соответствующее заявление сделала первый заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева.

По словам Окуневой, необходимость изменения действующих норм обусловлена ростом случаев жесткого обращения воспитателей и учителей с детьми.

Она отметила, что использование конкретного профстандарта обязательно, если подобное требование установлено Трудовым кодексом или другими нормативными актами. В то же время профстандарт для воспитателя детсада не относится к числу таких документов.

Окунева обратила внимание на отсутствие профстандарта для работающих в детсадах нянь, хотя подобная идея уже прошла обсуждение с участием экспертов на заседании Социальной платформы "Единой России" и готовится к обсуждению с участниками партпроекта в регионах.