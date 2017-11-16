Депутаты от ЛДПР Сергей Катасонов и Елена Строкова направили в Госдуму проект закона, предполагающего установление мер поддержки для работников системы здравоохранения, проживающих в сельских местности, пишет "Парламентская газета".

Как отмечается в тексте документа, поддержку предлагается оформить в виде ежемесячной компенсации расходов на оплату жилья и коммунальных услуг.

Авторы инициативы обращают внимание, что в рамках программы "Земский доктор" медработники получают единовременные компенсации, но разовая выплата на обустройство молодого специалиста не способна покрыть общий уровень вознаграждения за труд в сложных условиях сельских населенных пунктов.

Размер предлагаемой компенсации депутаты предложили определять в зависимости от нескольких факторов: тарифов на оплату жилья, отопления и освещения, размера площади квартиры, объёма потребляемых коммунальных услуг и других параметров.

Определения порядка компенсации предлагается закрепить за Правительством России.