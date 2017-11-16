Художественный руководитель МХТ имени Чехова Олег Табаков высказался относительно недавнего заявления российского актера Дмитрия Дюжева о зрителях. Об этом пишет "Газета.ру".
"Это дурное воспитание или малая образованность", — считает Табаков.
Также худрук отметил, что не будет говорить о том, как такие заявления Дюжева повлияют на его репутацию в театральной среде и мнение зрителей.
Как ранее сообщало ИА "Амител" , Дмитрий Дюжев заявил, что российские зрители заслуживают "лабуду" и "туфту", которые им показывают. Поводом послужил случай в аэропорту, когда Дюжева не пропустили вперед как пассажира бизнес-класса.
Комментарии
Не дюже лицедеям обсуждать, чего заслуживают российские зрители.
Думал Космос чувак нормальный, а он гуано...
Как писал Марк Твен - любое упоминание в прессе, даже самое негативное, кроме некролога, это реклама.
Ну усё, споткнулся парень.Теперь затопчут.
Дело актёра-кривляться,дело зрителя-на это смотреть. )
Он инвалид что ли, вперед пропускать? Хотя Табакова пропустила бы без проблем.
Дмитрий замечательный актер, и если не хватает воспитания, то только у тех кто на этом пиарится, как Табаков, его мнения никто не спрашивал.
Поди к нам летел
Думал Космос чувак нормальный
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он просто откровенный
Каков привет - таков и ответ (народная мудрость). За слова нужно отвечать
Табаков пиарится- это смешно! ТАБАКОВ-это величина,ему пиар ненужен, а вот кто такой дюжев....
16.11.2017 08:54
Мухтар
Космос - это собачка их фильма " Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен"?
Какие то детские обиды. Совсем зазвездился. Истеричка.
Не гадь там, где ешь
16.11.2017 09:42
- гость -
Либерастёнок, вата у тебя в голове.
Дюжев сказал то, о чем мы все знаем но не говорим об этом. Ведь слуг народа мы безропотно пропускаем в випсалон, поем дефирамбы вождям и даже заставляем своих детей петь песню какому-то дяде вове, за которого они готовы отдать свою жизнь!!! Жизнь ведь такая такая - чего стесняться (приходи к амбару не пожалеешь)...
16.11.2017 09:42
- гость -
Читайте первоисточник: он как раз стоял в очереди с бизнес-классятами. И это они его не пропустили.
16.11.2017 09:46
Гость
У него вата головного мозга.