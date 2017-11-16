Художественный руководитель МХТ имени Чехова Олег Табаков высказался относительно недавнего заявления российского актера Дмитрия Дюжева о зрителях. Об этом пишет "Газета.ру".

"Это дурное воспитание или малая образованность", — считает Табаков.

Также худрук отметил, что не будет говорить о том, как такие заявления Дюжева повлияют на его репутацию в театральной среде и мнение зрителей.

Как ранее сообщало ИА "Амител" , Дмитрий Дюжев заявил, что российские зрители заслуживают "лабуду" и "туфту", которые им показывают. Поводом послужил случай в аэропорту, когда Дюжева не пропустили вперед как пассажира бизнес-класса.