Гонки мотолыжных экипажей пройдут на празднике "Алтайская зимовка", который приурочен к прилету лебедей и открывает зимний туристический сезон. Об этом сообщают в Алтайтурцентре.

Участники гонок будут соревноваться в пяти зачетных группах, в зависимости от возраста и объема двигателей мотоциклов. Экипажам предстоит пройти в контакте наибольшее количество кругов по стадиону за контрольное время, при этом они должны будут не "потерять" друг друга.

Это мероприятие пройдет в первый день праздника — 16 декабря в Барнауле на стадионе школы №72 (Научный городок, 38), начало в 11.30.

Отметим, что в этом году "Алтайская зимовка" будет проходить с 16 по 17 декабря.