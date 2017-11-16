Представитель Госдепа США заявил, что ведомство внимательно следит за судьбой российского законопроекта об иностранных агентах и тем, как он будет реализован. Об этом пишет РИА "Новости".



Также в Госдепе подчеркнули, что в России его связывают с требованием минюста США зарегистрироваться телеканалу RT в качестве иностранного агента. По мнению представителя ведомства, "FARA (закон об иностранных агентах — ред.) способствует прозрачности без ограничения свободы слова".

Напомним, в среду, 15 ноября, депутаты Госдумы России приняли в третьем, окончательном чтении закон об иностранных агентах. Согласно закону, теперь СМИ, которые получают финансирование из-за рубежа, будут признаны в России "иностранными агентами". Принятие этого закона стало ответным шагом на притеснение российских СМИ в США и, в частности, признание RT America иностранным агентом.