Врачи, прибывшие из Хабаровска, осмотрели выжившего после падения самолета ребенка и сообщили, что угрозы жизни девочки нет. Об этом пишет РИА "Новости".

По словам медиков, девочка находится в сознании. Она получила перелом голеностопа. Пока черепно-мозговая травма под вопросом.

"Диагноз будет уточняться после ее перевозки в больницу в Хабаровске, где ребенок пройдет дообследование. Сейчас ее лечение – это обезболивание и седативные, с учетом психотравмы", — рассказал врач.

Напомним, авиакатастрофа произошла в среду, 15 ноября, в Хабаровском крае. Самолет L-410 разбился при заходе на посадку. Он летел из Хабаровска в Нелькан. Шесть человек погибли, выжила только девочка 3 лет.