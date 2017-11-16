Французский праздник молодого вина под названием "Божоле нуво" отмечают ежегодно в третий четверг ноября. В этом году эта дата выпала на 16 ноября.

Божоле нуво – это молодое вино, которое производят исключительно из виноградного сорта черный гаме в Бургундии. Это вино имеет насыщенный рубиновый цвет и глубокий аромат, в котором сомелье различают терпкие вишневые, красносмородиновые и малиновые ноты. Крепость Божоле нуво составляет 12 градусов.

Во Франции молодое вино продают после завершения ферментации. Получается, что со дня сбора винограда и до попадания напитка на витрины проходит всего полтора месяца.

Во Франции этот праздник начинают отмечать в маленьком городке Божо. На центральную площадь выставляют бочки с молодым вином. В полночь из бочек выбиваются затычки, и начинается настоящий праздник вина.