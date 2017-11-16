Четыре года лишения свободы получил житель Барнаула за то, что сорвал с женщины золотые сережки, сообщает пресс-служба прокуратуры по Алтайскому краю.
Известно, что инцидент произошел ночью. Мужчина увидел на улице ранее незнакомую женщину, в ушах которой были золотые сережки. Он решил на нее напасть, чтобы сорвать дорогие украшения. Грабитель подошел к женщине сзади, ударил ее по голове, сорвал серьги и убежал.
Женщина потеряла сознание, а когда очнулась, то поняла, что у нее разорвана ушная раковина и похищены серьги стоимостью 11 тысяч рублей. Серьги виновный сдал в ломбард.
Комментарии
прям раковина разорвана? может все-таки мочка?
На сайте прокуратуры так и написано - разорвана ушная раковина и похищены серьги http://www.prok-altai.ru/news/prigovorom_leninskogo_rayonnogo_suda_g-_barnaula_osugden_gitel_kraevogo_centra_za_razboynoe_napadenie.html
4 года! ЧЕТЫРЕ!!!
мочка уха - это не часть ушной раковины?
обидно за жителей любимого края!
Такие д..билы((
Вызовите себе психолога, пока не поздно.
Зачем?))
у меня, вроде, все неплохо!
Просто где-то далеко за океаном есть многоразовые ракеты, авто на водороде, айфоны, в конце концов! А наши настолько деградировали, что совсем весь мозг пропили
16.11.2017 10:39
- гость -
а зуб -это часть челюсти. но мы ж , вырывая зуб не говорим, что нам голову оторвали
16.11.2017 11:03
Шож тогда заокеанские летают на наших, а не на своих многоразовых ракетах ?
и ночные распродажи своих айфонов устраивают в Азии, а не у себя.
"авто на водороде"
Незнайки на Луне начитались?