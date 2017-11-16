Четыре года лишения свободы получил житель Барнаула за то, что сорвал с женщины золотые сережки, сообщает пресс-служба прокуратуры по Алтайскому краю.

Известно, что инцидент произошел ночью. Мужчина увидел на улице ранее незнакомую женщину, в ушах которой были золотые сережки. Он решил на нее напасть, чтобы сорвать дорогие украшения. Грабитель подошел к женщине сзади, ударил ее по голове, сорвал серьги и убежал.

Женщина потеряла сознание, а когда очнулась, то поняла, что у нее разорвана ушная раковина и похищены серьги стоимостью 11 тысяч рублей. Серьги виновный сдал в ломбард.