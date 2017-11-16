Сотрудники полиции задержали молодого человека в Мамонтовском районе, которого подозревают в угоне легкового автомобиля и краже бензопилы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Известно, что угон был совершен ночью 11 ноября. Подозреваемый взломал ворота, проник в гараж, угнал автомобиль "Тойота Корона Премио" 2000 года выпуска. Автомобиль подозреваемый завел ключами, которые нашел в гараже. Также он украл бензопилу.

На этой машине угонщик проехал порядка 100 километров. На трассе недалеко от поселка Комсомольский Мамонтовского района он не справился с управлением и вылетел в озеро. Водитель и два его пассажира смогли выбраться из автомобиля, выплыть на сушу и скрыться с места ДТП. Но вскоре они были задержаны.