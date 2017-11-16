Алтайский филиал "Ростелекома" в минувшее воскресенье устроил праздник в торгово-развлекательном центре Galaxy Барнаула в честь приезда главного Деда Мороза страны.

Напомним, что Дед Мороз из Великого Устюга приезжал в столицу Алтайского края в рамках большого тура "Путешествие Деда Мороза с НТВ" и пятилетнего юбилея Алтайской резиденции Деда Мороза.

В торговый центр Дед Мороз прибыл ровно в полдень. Здесь его уже с нетерпением ожидали несколько сотен ребят. В ожидании появления новогоднего волшебника "Ростелеком" вместе с партнерами устроил для детей праздник с веселыми конкурсами, играми, бесплатной сладкой ватой и морсами. К приезду Деда Мороза дети украсили алтайскими пряниками большую пряничную елку. Но самое главное – у каждого ребенка была возможность написать заранее или составить прямо на празднике письмо с новогодними пожеланиями и сбросить его в специально приготовленный для этого "почтовый ящик".

Директор Алтайского филиала "Ростелекома" Сергей Лавренюк передал наполненный до краев детскими письмами "почтовый ящик" Деду Морозу лично в руки. "У нас сегодня не только добрый, но еще и сказочный день, потому что впервые есть возможность не только увидеть главного Деда Мороза страны, пообщаться и сфотографироваться с ним, но и передать ему свои новогодние пожелания и не переживать, что они не дойдут до адресата", – отметил он.

Российский Дед Мороз, а также почетные гости праздника — мастер спорта международного класса, звезда телешоу "Танцы на льду" фигуристка Анастасия Гребенкина и режиссер, аниматор и сценарист Святослав Ушаков долго общались с детьми, раздавали автографы, делали селфи на катке. После отъезда Деда Мороза праздник продолжился бумажным шоу и танцами со сказочным снежным медведем.

Партнерами "Ростелекома" по организации и проведению праздника выступили ТРЦ Galaxy, "Русское радио", "Алтайская резиденция Деда Мороза", "Алтайский пряник", "Алтайпродукт", "Главкондитер", "Русское радио", "Мосигра", Ольга Морунова.