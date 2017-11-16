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Три человека были госпитализированы в Барнауле в результате жесткой дорожной аварии, произошедшей в ночь на 16 ноября на пересечении улиц Меланжевая и Матросова.

Как сообщили порталу Amic.ru в городской ГИБДД, в 00:40 произошло столкновение автомобилей Renault Duster под управлением водителя 1988 года рождения и Toyota Caldina, за рулем которой находился мужчина 1994 года рождения.

В результате травмы получили водители, а также пассажир Renault. Все они были госпитализированы.