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Три человека госпитализированы в Барнауле после ночной аварии

, ИА "Амител", Александр Шелягин
Столкновение машин произошло на пересечении улиц Матросова и Меланжевая

Фото: vk.com/barneos22

Три человека были госпитализированы в Барнауле в результате жесткой дорожной аварии, произошедшей в ночь на 16 ноября на пересечении улиц Меланжевая и Матросова.

Как сообщили порталу Amic.ru в городской ГИБДД, в 00:40 произошло столкновение автомобилей Renault Duster под управлением водителя 1988 года рождения и Toyota Caldina, за рулем которой находился мужчина 1994 года рождения.

В результате травмы получили водители, а также пассажир Renault. Все они были госпитализированы.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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16.11.2017 10:05
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