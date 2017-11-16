Дальневосточное главное управление Банка России призывает граждан не покупать новые банкноты в 200 и 2000 рублей по цене выше номинала. В ЦБ напомнили, что тираж купюр не ограничен и они будут постепенно вводиться в обращение по всей стране, пишет РИА "Новости".

Отметим, что в конце октября новые купюры поступили кредитным организациям в Приморье. Спустя какое-то время в интернете были выложены объявления о продаже таких банкнот, но по цене выше номинала.

В Приморье такие деньги уже можно получить при совершении расчетных операций в банках.