Дальневосточное главное управление Банка России призывает граждан не покупать новые банкноты в 200 и 2000 рублей по цене выше номинала. В ЦБ напомнили, что тираж купюр не ограничен и они будут постепенно вводиться в обращение по всей стране, пишет РИА "Новости".
Отметим, что в конце октября новые купюры поступили кредитным организациям в Приморье. Спустя какое-то время в интернете были выложены объявления о продаже таких банкнот, но по цене выше номинала.
В Приморье такие деньги уже можно получить при совершении расчетных операций в банках.
Комментарии
Бред не пишите!!!!
Один дурачок запостил объяву в соцсетях, надеясь навариться. Амик уже выложил как новость.
Заголовок переделать нужно:
Дураки- стали скупать банкноты в 200 и 2000 рублей по цене выше номинала