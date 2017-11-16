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Резкое похолодание, пришедшее в Алтайский край, сменится волной потепления — в конце недели в регионе прогнозируют плюсовые температуры.

Так, местами воздух в крае может прогреться до +1 градуса уже в пятницу, 17 ноября, сообщает региональный Гидрометцентр.

А в субботу, 18 ноября, синоптики обещают еще более существенное потепление. В крае днем будет -1...+4 градуса, в Барнауле прогнозируют 0...+2 градуса.

При этом в регионе не обещают существенных осадков, на дорогах прогнозируют гололед.