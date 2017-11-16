Торжественное открытие корпоративной спартакиады сезона 2017 – 2018 годов состоялось на "Алтай-Коксе". Это традиционное спортивное мероприятие, которое проводится для заводчан уже более 30 лет. За прошедшие четыре года число участников увеличилось почти вдвое – на постоянной основе занимаются спортом около 700 заводчан. В новом спортивном сезоне приняли участие 24 команды.

Каждая команда получила от завода в подарок сертификаты на покупку спорттоваров. Чем еще интересна заводская спартакиада, смотрите в нашей инфографике.

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