Специалисты из университета Глазго выяснили, что бабушки и дедушки вредят здоровью внуков тем, что закармливают и оберегают их от физической нагрузки. Об этом пишет "Росбалт".

Эксперты пришли к такому выводу после того, как провели 56 исследований. По словам специалистов, бабушки пытаются угодить внукам и поэтому усиленно кормят их и оберегают от любой физической нагрузки. Также они боятся, что внуки могут потеряться на улице, поэтому часто оставляют дома, ограничивая детскую активность.

Еще специалисты выяснили, что многие пожилые люди часто курят в присутствии внуков, а это увеличивает риск заболевания раком во взрослом возрасте.

По мнению врачей, сейчас общественное здравоохранение "уделяет мало внимания роли, которую играют в воспитании детей бабушки и дедушки на фоне роста числа работающих женщин и родителей-одиночек".