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Новости

Дмитрий Медведев приобрел новый iPhone X

, ИА "Амител"
Премьера с новым гаджетом от Apple запечатлел фотограф агентства ТАСС

Фото: tvrain.ru

Фотограф агентства ТАСС запечатлел премьер-министра России Дмитрия Медведева с новым iPhone X в руках. Об этом пишет "Лайф".

Как сообщает издание, глава кабмина попал в объективы фотокамер с новым девайсом в руках во время посещения Воскресенского Ново-Иерусалимского мужского монастыря. Там он побывал вместе с президентом России Владимиром Путиным.

Отметим, что российский премьер-министр давно является поклонником продукции Apple. Семь лет назад он посетил Америку и встретился с основателем компании Apple Стивом Джобсом. Создатель iPhone подарил Медведеву четвёртую, на тот момент новейшую, модель смартфона.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

16.11.2017 11:25
- гость -

Де би .....

0  0
16.11.2017 11:26
Сталинский Сокол

Восхитительня новость!!!! Теперь через эту безделушку, все тайное станет-Явным!!! Живем во время умственных и физических карликов.

0  0
16.11.2017 11:27
- гость -

Вот поэтому амеры и знают всё

0  0
16.11.2017 11:28
- гость -

Cу ка до дик

0  0
16.11.2017 11:29
- гость -

Как ребенок прям. Ну чем бы дитя не тешилось , лишь бы не руками. Пусть кроме телефона ничего не трогает только.

0  0
16.11.2017 11:30
- гость -

Немного Дмитру надо для счастья

0  0
16.11.2017 11:30
- гость -

Наверное, первым в очереди стоял. А может чечены принесли, которые без очереди пролезли.

0  0
16.11.2017 11:31
- гость -

И где фото с айфоном?

0  0
16.11.2017 11:31
- гость -

Так это он тогда чехов за айфоном посылал?

0  0
16.11.2017 11:34
то 11:31

http://my-files.ru/Get/sg3ed9/Oi.jpg/thumb600.jpg

На фоне знаменитой плеши?

0  0
16.11.2017 11:49
- гость -

Госпидяя! Премьер блин.

0  0
16.11.2017 12:10
- гость -

Теперь все будут знать перемещения нашего медведя

0  0
16.11.2017 12:22
- гость -

Стыдно, что этот клоун, когда-то был президентом...

0  0
16.11.2017 12:27
- гость -

Для него обещают выпуск нового афоня- zzz

0  0
16.11.2017 12:28
Che

налог на имущество вернули (так называемый налог на модернизацию фондов) , теперь можно и афон иностранный купить. а свои пусть на старье работают.

0  0
16.11.2017 12:48
- гость -

А он ему по карману?

0  0
16.11.2017 12:49
- гость -

В чужой монастырь со своим Айфоном?

0  0
16.11.2017 12:55
- гость -

нелепый смешной человек...
чем запомнился?
бадминтоном, переводом часов, гаджетами, ботиночками... истинно государственный деятель))))))))))))))
его уже давно пора отправить куда-нибудь в Сколково, ему там самое место.
вон из кресла премьер-министра

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