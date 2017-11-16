Фотограф агентства ТАСС запечатлел премьер-министра России Дмитрия Медведева с новым iPhone X в руках. Об этом пишет "Лайф".
Как сообщает издание, глава кабмина попал в объективы фотокамер с новым девайсом в руках во время посещения Воскресенского Ново-Иерусалимского мужского монастыря. Там он побывал вместе с президентом России Владимиром Путиным.
Отметим, что российский премьер-министр давно является поклонником продукции Apple. Семь лет назад он посетил Америку и встретился с основателем компании Apple Стивом Джобсом. Создатель iPhone подарил Медведеву четвёртую, на тот момент новейшую, модель смартфона.
Комментарии
Де би .....
Восхитительня новость!!!! Теперь через эту безделушку, все тайное станет-Явным!!! Живем во время умственных и физических карликов.
Вот поэтому амеры и знают всё
Cу ка до дик
Как ребенок прям. Ну чем бы дитя не тешилось , лишь бы не руками. Пусть кроме телефона ничего не трогает только.
Немного Дмитру надо для счастья
Наверное, первым в очереди стоял. А может чечены принесли, которые без очереди пролезли.
И где фото с айфоном?
Так это он тогда чехов за айфоном посылал?
На фоне знаменитой плеши?
Госпидяя! Премьер блин.
Теперь все будут знать перемещения нашего медведя
Стыдно, что этот клоун, когда-то был президентом...
Для него обещают выпуск нового афоня- zzz
налог на имущество вернули (так называемый налог на модернизацию фондов) , теперь можно и афон иностранный купить. а свои пусть на старье работают.
А он ему по карману?
В чужой монастырь со своим Айфоном?
нелепый смешной человек...
чем запомнился?
бадминтоном, переводом часов, гаджетами, ботиночками... истинно государственный деятель))))))))))))))
его уже давно пора отправить куда-нибудь в Сколково, ему там самое место.
вон из кресла премьер-министра