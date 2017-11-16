Фотограф агентства ТАСС запечатлел премьер-министра России Дмитрия Медведева с новым iPhone X в руках. Об этом пишет "Лайф".

Как сообщает издание, глава кабмина попал в объективы фотокамер с новым девайсом в руках во время посещения Воскресенского Ново-Иерусалимского мужского монастыря. Там он побывал вместе с президентом России Владимиром Путиным.

Отметим, что российский премьер-министр давно является поклонником продукции Apple. Семь лет назад он посетил Америку и встретился с основателем компании Apple Стивом Джобсом. Создатель iPhone подарил Медведеву четвёртую, на тот момент новейшую, модель смартфона.