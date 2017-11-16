Фото: vk.com/barneos22
В Барнауле очередной автомобиль, припаркованный возле дома, лишился колес — на сей раз подобный инцидент случился в центре города.
О произошедшем сообщил очевидец в паблике Barnaul 22. "Опять разули машину, теперь на Папанинцев. Оперативники на месте, уже катают отпечатки. Хозяйку искренне жаль", — отмечает автор заметки.
Мнения комментаторов относительно данного инцидента разделились. Кто-то сочувствует владельцу авто, а кто-то указывает на то, что можно избежать таких случаев.
"Ставьте на стоянку или в гараж – и колеса целые, и сон спокойный. А то приезжаешь во дворы многоэтажек и развернуться негде от припаркованных "собственников", — пишет одна из жительниц краевой столицы.
Напомним, накануне уже сообщалось о краже колес у припаркованного автомобиля. Преступление было совершено на улице Сергея Ускова.
Комментарии
Поймаем. Руки отрубим по самые плечи.
Народ обленился.
Все ставят машины около подъездов. Скорым, пожарным машинам не подъехать. Лень пройти 2 км до гаража. Рядом с центром на Челюскинцев, Павлике можно гараж купить за 100 т.р.
Еще на одну телегу меньше на дорогах.
И какие отпечатки катают оперативники? Сегодня ночь холодной была. Вряд ли, что без перчаток были.
во всем мире по городу дешевле на траспорте городском передвигаться и только в России пока наоборот, но с ростом количества машин все встанет на свои места.
То что "разутый" стоит на газоне, никто не заметил.
16.11.2017 11:09
гость
А вы там были? Не знаю сколько вам лет и какого вы пола, поэтому скажу про себя: девушка 28, хрупкого телосложения, на работу к 8. Следовательно, мне нужно часов в 7 утра идти по темноте в темную страшную яму с собаками и сомнительными личностями.
Мой двор имеет парковочные места, я никому не мешаю. Поэтому я не понимаю ваших комментов. Без колес не хочу остаться.
Свидетелей не найдут, ведь обычный человек одобряет карму. Поставил корыто где попало, угваздал газон, установил сирену, прогреваешь под окнами - всё, не найдут свидетелей, пусть и видели десятки жильцов. Пусть только кто вякнет про зависть.
16.11.2017 11:16
- гость -
Если машина стоит не на почве, как на приложенной фотографии, а на оборудованном парковочном месте, то надо попросить редактора убрать это фейковое фото, не имеющего отношения к вашему случаю.
Проще нужно быть... простые шины, колпаки, задрыпанные, замызганые, что бы с толку сбить, уже 10 лет как делаю - никто никогда не позарится
Девушку жаль.