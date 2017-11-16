Фото: vk.com/barneos22

В Барнауле очередной автомобиль, припаркованный возле дома, лишился колес — на сей раз подобный инцидент случился в центре города.

О произошедшем сообщил очевидец в паблике Barnaul 22. "Опять разули машину, теперь на Папанинцев. Оперативники на месте, уже катают отпечатки. Хозяйку искренне жаль", — отмечает автор заметки.

Мнения комментаторов относительно данного инцидента разделились. Кто-то сочувствует владельцу авто, а кто-то указывает на то, что можно избежать таких случаев.

"Ставьте на стоянку или в гараж – и колеса целые, и сон спокойный. А то приезжаешь во дворы многоэтажек и развернуться негде от припаркованных "собственников", — пишет одна из жительниц краевой столицы.

Напомним, накануне уже сообщалось о краже колес у припаркованного автомобиля. Преступление было совершено на улице Сергея Ускова.