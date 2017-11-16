Падение метеора в Финиксе попало на видеокамеры. На кадрах видно, как падающий метеор на несколько секунд осветил ночное небо американского города, а затем погас. Об этом пишет РИА "Новости".

Метеоры являются фрагментами космических объектов, входящими в атмосферу на огромной скорости, вследствие чего сгорают, тем самым порождая яркую вспышку — падающую звезду.