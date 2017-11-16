16 ноября определился последний участник чемпионата мира по футболу-2018, который пройдет будущим летом в России. Им стала сборная Перу, одолевшая Новую Зеландию, сказано на портале sportbox.ru.

Таким образом, всего на мундиале выступят 32 сборные. Европу представляют Россия, Бельгия, Германия, Англия, Испания, Польша, Исландия, Сербия, Франция, Португалия, Швейцария, Хорватия, Швеция и Дания. От Азии выступят Иран, Япония, Южная Корея, Саудовская Аравия, Австралия. Африка делегировала на мировое первенство Нигерию, Египет, Сенегал, Марокко и Тунис. От Южной Америки в Россию приедут сборные Аргентины, Бразилии, Уругвая, Колумбии и Перу. Северную Америку представят Мексика, Коста-Рика и Панама.

Отметим, что впервые за всю историю на мундиаль отобрались сборные Исландии и Панамы. В то же время на чемпионат не попали Италия, Голландия, Чили, США, Кот-д-Ивуар, Гана и ряд других известных команд.

Далее, 1 декабря, в Москве состоится жеребьевка финального турнира чемпионата мира, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Уже известно, что все 32 сборные будут распределены по четырем корзинам. Сборные в них расположены в соответствии с октябрьским рейтингом ФИФА. Россия, как страна-организатор, автоматически попала в первую корзину и возглавит группу "А".

Читайте также: Проведение чемпионата мира по футболу обойдется России в 10 млрд долларов

Кстати, 16 ноября возобновятся продажи билетов на чемпионат мира 2018 года. По итогам первого периода продаж, который завершился 12 октября, болельщикам было распределено 622 117 билетов. В рамках этого периода были поданы заявки на 3 496 204 билетов.

57 % билетов было распределено болельщикам из России. В число лидеров по количеству билетов вошли также фанаты из США, Китая, Германии, Бразилии, Израиля, Англии, Финляндии, Мексики и Франции. Билеты 4-й, самой дешевой категории, которые доступны только жителям РФ, оказались полностью выкуплены.