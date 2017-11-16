Алтайские единороссы рассчитывают на повышение внимания партии к регионам. Об этом сообщил секретарь Алтайского реготделения Александр Романенко. 18 ноября он встретится с исполняющим обязанности секретаря Генерального совета "Единой России" Андреем Турчаком в рамках совещания в Иркутске.

Андрей Турчак проведет совещание с руководством региональных отделений "Единой России" в СФО. Всего же он планирует за время поездок по регионам встретиться с представителями всех 85 региональных отделений.

Александр Романенко возглавит делегацию Алтайского края.

"Мы надеемся на повышение внимания центрального руководства партии к регионам. Речь идет об оптимизации партийных проектов, переформатировании межрегиональных координационных советов, возможных изменениях в организации предварительного партийного голосования, ну и, конечно, предстоящем Съезде", — прокомментировал Александр Романенко.

И действительно, Андрей Турчак в своих выступлениях в СМИ подчеркивал, что вектор работы "Единой России" должен быть смещен в сторону регионов.

Александр Романенко подчеркнул, что такие поездки – это "всегда встречи с коллегами из регионов, реальная возможность сверить часы".

"Мы будем максимально использовать приглашение для того, чтобы сравнить ситуацию, обменяться опытом, в том числе и по реализации партийных проектов", — рассказал глава алтайских единороссов.

В конце ноября в Алтайском крае пройдет региональная конференция, где будет выбрано в том числе шесть делегатов на федеральный съезд в Москве.