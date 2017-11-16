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Новости

Глава алтайских единороссов: "Надеемся на повышение внимания к регионам"

, ИА "Амител"
Александр Романенко встретится с и.о. секретаря Генсовета "Единой России" Андреем Турчаком

Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru

Алтайские единороссы рассчитывают на повышение внимания партии к регионам. Об этом сообщил секретарь Алтайского реготделения Александр Романенко. 18 ноября он встретится с исполняющим обязанности секретаря Генерального совета "Единой России" Андреем Турчаком в рамках совещания в Иркутске.

Андрей Турчак проведет совещание с руководством региональных отделений "Единой России" в СФО. Всего же он планирует за время поездок по регионам встретиться с представителями всех 85 региональных отделений.

Александр Романенко возглавит делегацию Алтайского края.

"Мы надеемся на повышение внимания центрального руководства партии к регионам. Речь идет об оптимизации партийных проектов, переформатировании межрегиональных координационных советов, возможных изменениях в организации предварительного партийного голосования, ну и, конечно, предстоящем Съезде", — прокомментировал Александр Романенко.

И действительно, Андрей Турчак в своих выступлениях в СМИ подчеркивал, что вектор работы "Единой России" должен быть смещен в сторону регионов.

Александр Романенко подчеркнул, что такие поездки – это "всегда встречи с коллегами из регионов, реальная возможность сверить часы".

"Мы будем максимально использовать приглашение для того, чтобы сравнить ситуацию, обменяться опытом, в том числе и по реализации партийных проектов", — рассказал глава алтайских единороссов.

В конце ноября в Алтайском крае пройдет региональная конференция, где будет выбрано в том числе шесть делегатов на федеральный съезд в Москве.

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

16.11.2017 12:23
- гость -

Форумы, съезды, а никагого улучшения.

0  0
16.11.2017 12:24
- гость -

В Рубцовске нет работы.
Жить уже невозможно людям.

0  0
16.11.2017 12:26
Гость.

Прозаседавшиеся (с)

0  0
16.11.2017 12:32
- гость -

А айфоны последнего разлива уже прикупили себе,как лидер партии ???

0  0
16.11.2017 12:43
- гость -

В Москве средняя зарплата 91 тыс, а в Алт.крае 21

0  0
16.11.2017 12:44
- гость -

Судя по коментам, поддержка ПЖиВ даже выше, чем об этом пишут самые правдивые ВЦИОМ и Левада.

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