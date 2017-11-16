Фото: gk170.ru
Полиция обнаружила в лесном массиве на территории Тальменского района ружья и боеприпасы к ним, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.
В ведомстве уточняют, что 3 ружья, а также 7 патронов 12 калибра, 5 патронов 16 калибра и 30 патронов калибра 7,62 миллиметра были найдены в пяти километрах от села Ларичиха.
Все оружие и патроны полицейские изъяли и направили на исследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение.
В этот же день правоохранители задержали местного жителя 1965 года рождения по подозрению в незаконном хранении изъятых оружия и боеприпасов.
Отрицать своей вины мужчина не стал и рассказал, что ружья и патроны достались ему от умершего родственника.
Правовое решение по данному факту будет принято после того, как специалисты проведут исследования с обнаруженным оружием.
Комментарии
Я уж думал опять ИГИЛ(организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014) свою ячейку внедряет.
Лесной тальменский брат, из незаконных ларичихинских формирований, ополченец, купивший боеприпасы с местном военторге
На Даунбасс собирался . русский мир защищать
16.11.2017 11:42
- гость -
не все готовы откусывать головы младенцам как нацики окраины
Интересно, что там делали эти доблестные стражи порядка, в городе днем с огнем не найдешь на улицах.
За нарезные патроны могут слотошить.
Да причём тут город, менты тальменские, схрон по наводке нашли