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Полиция обнаружила в лесном массиве на территории Тальменского района ружья и боеприпасы к ним, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

В ведомстве уточняют, что 3 ружья, а также 7 патронов 12 калибра, 5 патронов 16 калибра и 30 патронов калибра 7,62 миллиметра были найдены в пяти километрах от села Ларичиха.

Все оружие и патроны полицейские изъяли и направили на исследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение.

В этот же день правоохранители задержали местного жителя 1965 года рождения по подозрению в незаконном хранении изъятых оружия и боеприпасов.

Отрицать своей вины мужчина не стал и рассказал, что ружья и патроны достались ему от умершего родственника.

Правовое решение по данному факту будет принято после того, как специалисты проведут исследования с обнаруженным оружием.