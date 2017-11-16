Совет учредителей Всемирного антидопингового агентства WADA не стал восстанавливать в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Об этом пишут "Ведомости".
Как сообщает издание, российское агентство признано не соответствующим международным антидопинговым правилам. Отметим, что ранее WADA выдвигало условие для восстановления прав РУСАДА. Одним из условий было "безоговорочное признание" доклада Ричарда Макларена о системе допинга в российском спорте. Между тем президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков заявил о невозможности такого признания.
Между тем РУСАДА намерено продолжать вести активную деятельность, несмотря на решение совета учредителей WADA о продлении статуса несоответствия. В РУСАДА заявили, что у них нет упаднического настроения.
Комментарии
Дро илово продолжается!!!
Причиной отказа стало неисполнение российской стороной двух критериев восстановления: признание результатов доклада Макларена и предоставление доступа к пробам мочи, хранящимся в московской лаборатории.
Отмечается, что российская сторона не выполнила два основных требования, которые были к ней предъявлены — признание результатов доклада Макларена и предоставление доступа к пробам мочи, хранящимся в московской лаборатории.
Мало того, что Русада уничтожила тысячи проб, они еще и не допускают WADA к некоторым пробам, хранящимся в Москве. Кто их будет после этого восстанавливать в правах?!
16.11.2017 12:43
- гость -
источник информации не укажете?
Дождь.
Бежавший в США экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков незаконно продавал запрещенные медицинские препараты и намеренно уничтожал допинг-пробы российских спортсменов, заявил журналистам официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин.
РИА Новости https://ria.ru/sport/20160704/1458254423.html