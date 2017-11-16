Фото: inforesist.org
Нефтяные запасы России возросли до 15 миллиардов тонн, увеличившись за год на один миллиард тонн, сообщают "Известия" со ссылкой на доклад ОАО "ВНИИзарубежгеология".
Издание отмечает, что наращивание запасов связано в первую очередь с геологоразведкой. Прирост разведанных запасов пришелся главным образом на компании "Роснефть", "Газпромнефть" и "Лукойл".
Если говорить о наиболее крупных открытых месторождениях, то среди таковых называются Нерцетинское в Ненецком автономном округе с запасами 21,4 миллиона тонн нефтяного эквивалента и Верхнеичерское в Иркутской области с запасами более 60 миллионов тонн нефтяного эквивалента, сообщили в "Роснефти".
В целом компания открыла 13 месторождений и 127 новых залежей с суммарными запасами 207 миллионов тонн нефтяного эквивалента.
В то же время эксперты полагают, что темпы прироста запасов нефти уменьшатся по причине снижения инвестиций в геологоразведку. Вложения в эту сферу сокращаются из-за низких цен на "черное золото".
Комментарии
Вложения в эту сферу сокращаются из-за низких цен на "черное золото".
Почему же бензин тогда дорожает? Или его делают не из "черного золота", а из настоящего?
вангую.. бенз подорожает
Цена бензина растёт из- за повышения акциза, так наша Родина, получает доходы
16.11.2017 12:23
- гость -
Так вроде и с пшеницей так же. Пшеницы больше, она дешевеет, а хлеб дорожает. В России просто какая-то аномалия.
16.11.2017 12:34
- гость -
В России просто какая-то аномалия.
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Место проклято?
Цена на нефть растёт , рубль падает, аномалия однако........
Не аномалия, а засилье ПЖиВ.
16.11.2017 12:37
- гость -
16.11.2017 12:34
- гость -
В России просто какая-то аномалия.
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Место проклято?
Правительство вороватое
Ну всё, капец! Щас Роснефть покажет убытки, члены праления получат миллиарды премии, а вору Сечину Путин вручит награду за заслуги перед Отечеством. Может, пора награды вручать за заслуги перед Путиным и за увеличение его доходов?