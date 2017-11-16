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Нефтяные запасы России возросли до 15 миллиардов тонн, увеличившись за год на один миллиард тонн, сообщают "Известия" со ссылкой на доклад ОАО "ВНИИзарубежгеология".

Издание отмечает, что наращивание запасов связано в первую очередь с геологоразведкой. Прирост разведанных запасов пришелся главным образом на компании "Роснефть", "Газпромнефть" и "Лукойл".

Если говорить о наиболее крупных открытых месторождениях, то среди таковых называются Нерцетинское в Ненецком автономном округе с запасами 21,4 миллиона тонн нефтяного эквивалента и Верхнеичерское в Иркутской области с запасами более 60 миллионов тонн нефтяного эквивалента, сообщили в "Роснефти".

В целом компания открыла 13 месторождений и 127 новых залежей с суммарными запасами 207 миллионов тонн нефтяного эквивалента.

В то же время эксперты полагают, что темпы прироста запасов нефти уменьшатся по причине снижения инвестиций в геологоразведку. Вложения в эту сферу сокращаются из-за низких цен на "черное золото".