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Открытие лыжного сезона пройдет в Алтайском крае 25 ноября

, ИА "Амител"
В Тягуне в эти дни пройдут соревнования лыжников

Фото: permnew.ru

Открытие лыжного сезона пройдет в Алтайском крае в этом году 25 ноября, сообщает официальный сайт администрации региона.

Зимний спортивный сезон откроют соревнования лыжников, которые пройдут 25 и 26 ноября на территории базы отдыха "Заречье" на станции Тягун Заринского района. Победителям будут вручены призы администрации района. 

В соревнованиях примут участие лыжники разных возрастных категорий, начиная с 2006 года рождения. Им предложат дистанции от одного до пяти километров. Открытие назначено на 11.30.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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