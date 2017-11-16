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Золото Колчака и Алтай: где искали и почему не нашли клад "белого" адмирала

, ИА "Амител"
143 года назад появился на свет один из самых известных политических деятелей России начала XX века

16 ноября 1874 года родился будущий Верховный правитель России, один из самых известных представителей Белого движения Александр Колчак. За свою жизнь он успел побывать ученым-океанографом и военным деятелем. Принимал участие в Русско-японской и Первой мировой войне. Был расстрелян 7 февраля 1920 года по постановлению Иркутского военно-революционного комитета. Точное место погребения Колчака до сих пор неизвестно.

Особый интерес всегда вызывал так называемый "клад Колчака". В ноябре 1918 года большая часть золотого запаса Российской империи была вывезена из Казани и передана в распоряжение правительства Колчака. Речь шла о сумме в 650 млн рублей (505 тонн).

Золото было представлено в слитках и монетах: германских марках, испанских альфонсах, английских соверенах, американских долларах, французских и бельгийских франках, японских иенах, греческих драхмах и чилийских кондорах.

31 октября 1919 года золотой запас под усиленной охраной был погружен в 40 вагонов, ещё в 12 вагонах находился сопровождавший персонал. Золото перевозили по Транссибирской магистрали. Впоследствии большевики вернули 409 миллионов рублей. Встает вопрос, куда пропал 241 млн рублей?

Ответ довольно прост. На закупку вооружения и обмундирования для своей армии Колчак потратил 68 миллионов рублей. Под залог 128 миллионов рублей получены кредиты в зарубежных банках. Таким образом, итоговая "недостача" составляет 45 млн рублей. Поиском этих денег долгое время занимались энтузиасты по всей Сибири. Более того, практически в каждом регионе от Омска до Иркутска есть свои легенды на этот счет, где конкретно спрятано золото.

Не стал исключением и Алтайский край. Хотя здесь колчаковцы куда более запомнились расправами над мирным населением и большевиками, нежели своими несметными богатствами.

Одно из возможных мест, где спрятали клад, находится в Завьяловском районе. Отступая, белогвардейцы вывозили материальные ценности – как конфискованные у местного населения, так и часть того, что адмирал Колчак вез по железной дороге в "золотом эшелоне".

Известно, что от главной магистрали "золото Колчака" отправили Турксибом до станции Алейская, далее по дороге Харитоново – Овечкино – Гилево и уже потом перегрузили на баржу, чтобы по реке Кулунде отправить в Благовещенку, где белогвардейцы держались дольше, чем в других селах. При этом баржа якобы пошла ко дну во время сильной грозы.

В пользу этой версии указывает то, что белогвардейцы специально проложили дорогу из бревен через болото, сделав настил через трясину от Овечкино до Гилево. Этот путь среди местного населения до сих пор иногда называют старой колчаковской дорогой. К слову, в Завьяловском районе часто выносит на поверхность земли грунтовыми водами монеты царской России. Критики этой теории приводят аргумент, что баржа с золотом не могла пройти по неширокой и неглубокой ныне реке Кулунде.

Кстати, некоторые ученые-краеведы утверждают, что часть золотого запаса Колчака действительно могла оказаться в стороне от железнодорожной магистрали. Вероятно, в отдельных случаях шло складирование золота в отдаленных местах Сибири.

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Между тем Завьяловский район — не единственное место на Алтае, где может скрываться золото Колчака. Несколько лет назад в СМИ активно муссировалась тема о том, что в Горном Алтае якобы обнаружено потерянное золото адмирала. Даже называлась примерная локация — Чемальский район Республики Алтай. Якобы здесь ученые нашли пропавший обоз генерала Бакича, который мог перевозить исчезнувший золотой запас адмирала Колчака. "Белогвардейский обоз найден затопленным в неприметном глубоководном озере, расположенном на склоне горы хребта Куминские Белки", — утверждалось в публикациях местных СМИ. Позднее, правда, и официальные власти, и ученые дружно опровергли этот факт.

Говоря о "кладе Колчака", стоит признать, что если и существуют отдельные золотые запасы, то они принадлежат не адмиралу, а отдельным белым офицерам, входившим в армию Верховного правителя России. Размер их относительно скромен на фоне озвученной цифры в несколько миллионов рублей. Вероятно, как таковой "клад Колчака" уже давно разошелся по западным банкам и был благополучно потрачен в последующие годы после Гражданской войны.

Любопытный факт: адмирал Колчак, заходя с армией в очередной город, вешал объявление: "Артистов, кучеров и проституток не трогать — они одинаково нужны любой власти".

 

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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Комментарии

16.11.2017 13:25
- гость -

Капец! Колчак теперь герой(((

0  0
16.11.2017 13:31
- гость -

Мундир английский,
Погон французский,
Табак японский,
Правитель омский.

0  0
16.11.2017 13:32
- гость -

Если говорить о самом составе золотого запаса, оказавшегося в руках белогвардейцев, то он весил более 490 тонн и его основу составляли слитки и монеты различных государств, а также золотые кружки и полосы из золота. Известно, что Колчак провозгласил себя «Верховным Правителем государства Российского», и в золотом запасе имелись специально выпущенные ордена «Сибирского Временного правительства», которые должны были быть вручены участникам событий. Два ордена, которые назывались «За освобождение Сибири» и «За возрождение России», были действительно выпущены, причем имелись и их разновидности, то есть различные степени. До сих пор никто не видел этих орденов в государственных музеях, и в частных коллекциях они не присутствуют. Чехи уперли все и тайно переправил его на свою родину. В подтверждение этой версии теоретики предлагают рассмотреть тот факт, по которому Чехословакия в 20-е, 30-е годы прошлого столетия пережила необычайный экономический подъем.

0  0
16.11.2017 13:34
- гость -

16.11.2017 13:25
- гость -
Капец! Колчак теперь герой(((

а то, агент английской и американской разведок, военнослужащий Англии...

0  0
16.11.2017 13:42
- гость -

16.11.2017 13:25
- гость -

У этой власти вроде и Маннергейм не во врагах ходит.

0  0
16.11.2017 13:53
- гость -

Золото Колчака прибрали к рукам возможно чехи.
Интересно здесь отследить одну последовательность:
под западные кредиты организуется гражданская война, кредиты исчезают,
должен остается народ....
так было тогда, так было в 90-е, так было на украине....

0  0
16.11.2017 13:53
- гость -

Золото Колчака прибрали к рукам возможно чехи.
Интересно здесь отследить одну последовательность:
под западные кредиты организуется гражданская война, кредиты исчезают,
должен остается народ....
так было тогда, так было в 90-е, так было на украине....

0  0
16.11.2017 14:27
- гость -

Зачем пиарить этого упыря? Он половину Сибири расстрелял, повесил и запытал до смерти. Он не помер, он просто захлебнулся в крови!

0  0
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