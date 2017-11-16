Сотрудники правоохранительных органов Барнаула разыскивают девочку, обкрадывающую квартиры, а также женщину, с которой она встречается после совершения кражи. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Как ранее сообщало ИА "Амител" , пока известно о двух случаях кражи. Первый произошел в сентябре, второй 9 ноября. Девочке на вид 10-11 лет. Возле гимназии №22 она знакомится с детьми, показывает им хомячка в стеклянной банке и предлагает новым знакомым взять хомячка себе в качестве питомца. Затем предлагает детям пойти к ним домой и спросить у родителей разрешения взять хомячка.

Придя домой к школьникам, девочка рассказывает, что учится в гимназии №22. Она входит в доверие и спрашивает разрешения остаться поиграть. Ждет, когда взрослые выйдут из дома, и предлагает ребенку игру "прятки". Когда новый знакомый прячется, девочка в это время ищет ценные вещи и крадет их. После пряток она уходит.

Известно, что на улице девочка встречается с женщиной, после чего они вместе уходят в сторону торгового центра "Гулливер".

Просьба к жителям края, которые узнают на видео граждан или обладают какой-либо информацией, обратиться в отдел полиции по телефонам 393-438, 393-477 либо 02 (020 с мобильного).

Приметы: девочка на вид 10-11 лет, одета в бирюзовую куртку, черную шапку, волос темный длинный, при себе имеет школьный цветной бирюзовый рюкзак, иногда носит черные очки.

Женщина плотного телосложения, среднего роста, волос темный длинный, собран в пучок. Одета в цветную куртку, носит белую сумку через плечо.