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Муниципальным образованиям на Алтае начали выделять субсидии из регионального бюджета для реструктуризации и погашения долгов, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

"Первыми средства получили администрации Алтайского, Зонального, Калманского, Ключевского, Красногорского, Кулундинского, Немецкого национального, Новичихинского, Первомайского, Солтонского, Поспелихинского, Топчихинского, Третьяковского и Троицкого районов, а также городов Новоалтайск и Рубцовск", — уточняют краевые власти.

Ранее портал Amic.ru сообщал, что в главный финансовый документ региона на текущий год были внесены изменения, согласно которым бюджетам на местах дополнительно выделят два миллиарда рублей.

Эти деньги будут направлены на реструктуризацию и погашение задолженности перед краевой казной, а также на погашение задолженности муниципальных учреждений по налогам в бюджет и платежам во внебюджетные фонды.

Кроме того, в регионе предусмотрена дотация на сбалансированность местных бюджетов в размере 200 миллионов рублей.