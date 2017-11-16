Компания "Сухой" закупит у алтайского завода "Ротор" дополнительно 340 узлов для держателей авиабомб. Сумма контракта составила 15,4 млн рублей, пишет "Интерфакс". Сроки выполнения заказа не называются.
Вместе с тем это седьмая закупка с начала 2017 года, которую авиаконцерн проводит у единственного поставщика — "Ротора" на изготовление узлов для балочного держателя БД4-УСК. Общая сумма заказов равна 112,8 млн рублей.
Напомним, ПАО "Компания "Сухой" входит в ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация". Данная организация проектирует и производит самолеты военного и гражданского назначения.
Алтайский приборостроительный завод "Ротор", в свою очередь, специализируется на производстве навигационных приборов, деталей и узлов для авиации.
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Комментарии
И мясорубок)))
Такую хрень, что на фото держит бомбу можно в гараже самому под пиво в пятницу сварить
Ну хоть что-то.
А разве можно эту информацию распространять?