Депутат от "Единой России" Сергей Боярский внес в Госдуму законопроект о возвращении в аэропорты курилок, сообщает ТАСС.

Напомним, запрет на специальные помещения для курения был введен в 2013 году. Как отмечается в документе, практика показала, что возвращение курилок поможет более эффективно оградить некурящих людей от сигаретного дыма.

По мнению Боярского, запрет курилок привел к увеличению нарушений запрета на курение в помещениях аэропортов. Из-за этого воздействию дыма подвергались те, кто не курит.