Депутат от "Единой России" Сергей Боярский внес в Госдуму законопроект о возвращении в аэропорты курилок, сообщает ТАСС.
Напомним, запрет на специальные помещения для курения был введен в 2013 году. Как отмечается в документе, практика показала, что возвращение курилок поможет более эффективно оградить некурящих людей от сигаретного дыма.
По мнению Боярского, запрет курилок привел к увеличению нарушений запрета на курение в помещениях аэропортов. Из-за этого воздействию дыма подвергались те, кто не курит.
Комментарии
то убрать то вернуть задолбали другим нечем заняться уки
Депутат от "Единой России" Сергей Боярский - уж не сын ли Михаила Боярского за своего злостного курильщика папочку радеет?
Не стыдно ли депутату от "Единой России" заботится об интересах табачных монополий?Купили они его с потрохами ?
Догадываюсь почему. Оне в поездах не ездят.
Так папа этого политика шмолит, не переставая. Вот сынок в благодарность и подсуетился.
Проблема в том, что куряги не курят в курилках.
игнорьте Ванадия
Нужно вернуть не только курилки, но и бухалки!
с самого начала было понятно, что запрет на курилки глупый. Наоборот надо всеми методами изолировать курильщиков (во время курения) от остального общества.
Нужно вернуть не только курилки, но и бухалки!
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ага.. я за
Люди, что вы как маленькие...Вас разводят уже ГОДЫ!!! Вред пассивного курения иллюзорен, а активного далек от того, что ему приписывают...
16.11.2017 15:39
djusha67
Живите и дальше иллюзиями, но не пытайтесь обманывать других!