Московское ООО "Рента-профи" взыскало с АО ПО "Алтайский шинный комбинат" 973,8 млн руб. долгов по арендной плате, сообщает "КоммерсантЪ".
"Иск удовлетворить полностью", — говорится в решении алтайского арбитража. Изначально компания требовала с комбината 561 млн руб., но позднее она уточнила исковые требования. Вероятно, ответчик попробует обжаловать это решение в вышестоящей инстанции.
ООО "Рента-профи" предоставляет посреднические услуги при купле-продаже недвижимого имущества. ОАО ПО АШК создано в 2007 году на базе обанкротившегося ОАО "Барнаульский шинный завод". По данным "СПАРК-Интерфакс", выручка АШК в 2016 году составила 9,5 млрд руб., чистая прибыль — 39 млн руб. 100 % компании принадлежит московскому ООО "Инвестком".
К слову, в марте стало известно о том, что бывших сотрудников Алтайского шинного комбината ждет суд за масштабную кражу продукции: ущерб оценивается в сумму более 91 млн рублей.
Всего в состав ОПГ, по версии правоохранителей, входило 37 человек. "Промысел" вели четыре бригады, работавшие посменно в период с 2013 по 2015 год. В числе украденного — шины, камеры и ободные ленты.
Комментарии
Видимо сами у себя и взыскали....
Началось. Вот вам результат того, что бывшее воровитое во все времена начальство предприятий за мзду продавало всё москве. Продадут АШК с молотка по суду Марии-ра и будет новый ТЦ. Если бы те воры-начальники думали мозгами, а не желанием своровать, то сейчас всё было бы по-другому и эти деньги принадлежали бы АШК.
ООО "Рента-профи" взыскало с АО ПО "Алтайский шинный комбинат" 973,8 млн руб. долгов по арендной плате
ООО "Рента-профи" предоставляет посреднические услуги при купле-продаже недвижимого имущества.
ОАО ПО АШК создано в 2007 году на базе обанкротившегося ОАО "Барнаульский шинный завод
рента помещения в аренду сдавала? или я чото не понял?
Что не понятного, сделали еще одного крупного кредитора наравне с банком, чтобы банкротится удобнее было....потом будет Барнаульский шинный кооператив