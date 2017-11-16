Московское ООО "Рента-профи" взыскало с АО ПО "Алтайский шинный комбинат" 973,8 млн руб. долгов по арендной плате, сообщает "КоммерсантЪ".

"Иск удовлетворить полностью", — говорится в решении алтайского арбитража. Изначально компания требовала с комбината 561 млн руб., но позднее она уточнила исковые требования. Вероятно, ответчик попробует обжаловать это решение в вышестоящей инстанции.

ООО "Рента-профи" предоставляет посреднические услуги при купле-продаже недвижимого имущества. ОАО ПО АШК создано в 2007 году на базе обанкротившегося ОАО "Барнаульский шинный завод". По данным "СПАРК-Интерфакс", выручка АШК в 2016 году составила 9,5 млрд руб., чистая прибыль — 39 млн руб. 100 % компании принадлежит московскому ООО "Инвестком".

К слову, в марте стало известно о том, что бывших сотрудников Алтайского шинного комбината ждет суд за масштабную кражу продукции: ущерб оценивается в сумму более 91 млн рублей.

Всего в состав ОПГ, по версии правоохранителей, входило 37 человек. "Промысел" вели четыре бригады, работавшие посменно в период с 2013 по 2015 год. В числе украденного — шины, камеры и ободные ленты.