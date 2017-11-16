Роскомнадзор в своем паблике в соцсети "ВКонтакте" посоветовал пользователям не делиться Wi-Fi с соседними квартирами.

В ведомстве подчеркнули, что раздача связи на больших территориях, в частности, в подъездах, расценивается законом как оказание услуг связи и подлежит лицензированию. Здесь уточняют, что жители многоквартирных домов могут раздавать Wi-Fi только в границах своей квартиры.

Роскомнадзор напоминает, что без регистрации можно использовать только роутеры мощностью до 100 мВт или 20 дБм. Для установки более мощных аппаратов требуется получение в Роскомнадзоре разрешения на использование радиочастот и регистрация роутера в территориальном управлении ведомства.