Роскомнадзор в своем паблике в соцсети "ВКонтакте" посоветовал пользователям не делиться Wi-Fi с соседними квартирами.
В ведомстве подчеркнули, что раздача связи на больших территориях, в частности, в подъездах, расценивается законом как оказание услуг связи и подлежит лицензированию. Здесь уточняют, что жители многоквартирных домов могут раздавать Wi-Fi только в границах своей квартиры.
Роскомнадзор напоминает, что без регистрации можно использовать только роутеры мощностью до 100 мВт или 20 дБм. Для установки более мощных аппаратов требуется получение в Роскомнадзоре разрешения на использование радиочастот и регистрация роутера в территориальном управлении ведомства.
Комментарии
Роскомнадзор за весь период своего существования, сделал что-нибудь, даже не полезное, а хотя бы, не антинародое?
Ну так то здравое зерно есть. Какой нибудь идиот верующих оскорбит или к революции будет призывать, а тебя на цугундер примут. Так что гость продолжай раздавать, если у тебя он есть.
Совсем зажимают.
Пора уже налог на вай-фай вводить, сколько можно то...
16.11.2017 16:11
Роскомнадзор за весь период своего существования, сделал что-нибудь, даже не полезное, а хотя бы, не антинародое?
)))) Не для того его создавали )))
услуга это когда за деньги....
Да пошли лесом эти товарищи из Роскомнадзора !