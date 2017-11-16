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Бывший министр финансов Алексей Кудрин заявил о дефиците средств у Пенсионного фонда, фактически указав на то, что деньги на выплату пенсий в стране заканчиваются.

В интервью "Аргументам и фактам" экс-чиновник, отвечая на вопрос "Неужели других ресурсов, чтобы платить старикам хотя бы нынешнюю скромную пенсию, не осталось?", он отметил: "Скажу прямо: да, не осталось. Смотрите, в 2016 году государство впервые нарушило свои обязательства и не провело индексацию пенсий для всех пенсионеров. Однократная выплата в размере 5000 рублей не компенсировала то, что люди недополучили. Сейчас обсуждается ограничение выплат работающим пенсионерам. Это всё — следствие дефицита средств в Пенсионном фонде".

Он также подчеркнул, что финансовую дыру за счет других источников закрыть невозможно.

"Сравните масштабы трат: за последние семь лет расходы на пенсии выросли на 3% ВВП. В нынешних ценах это примерно 2,5 трлн рублей в год — почти столько же, сколько мы тратим на всё образование в стране. Получается, чтобы платить даже нынешние пенсии, нам нужно отказаться от инвестиций в образование, медицину, строительство новых дорог, будущее наших детей", — добавил Кудрин.

В этом контексте экс-министр называет повышение пенсионного возраста единственным выходом из ситуации и подчеркивает: повышение пенсионного возраста выгодно прежде всего самим пенсионерам, поскольку, резко переставая работать, граждане в среднем обречены на то, чтобы получать лишь 34% от той зарплаты, которую они имели.

"Выход на пенсию сейчас означает резкое — в три раза — снижение качества жизни. Это такая "жесткая посадка" для человека, который выходит на пенсию. А если не повысить пенсионный возраст, то даже этот уровень мы не удержим и сможем платить людям лишь 25-27% от заработка", — уверен Кудрин.