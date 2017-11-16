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Денег нет: Кудрин заявил о дефиците средств у Пенсионного фонда

, ИА "Амител"
По словам бывшего министра финансов, выход только один — повышать пенсионный возраст

Фото: agenda-u.org

Бывший министр финансов Алексей Кудрин заявил о дефиците средств у Пенсионного фонда, фактически указав на то, что деньги на выплату пенсий в стране заканчиваются.

В интервью "Аргументам и фактам" экс-чиновник, отвечая на вопрос "Неужели других ресурсов, чтобы платить старикам хотя бы нынешнюю скромную пенсию, не осталось?", он отметил: "Скажу прямо: да, не осталось. Смотрите, в 2016 году государство впервые нарушило свои обязательства и не провело индексацию пенсий для всех пенсионеров. Однократная выплата в размере 5000 рублей не компенсировала то, что люди недополучили. Сейчас обсуждается ограничение выплат работающим пенсионерам. Это всё — следствие дефицита средств в Пенсионном фонде".

Он также подчеркнул, что финансовую дыру за счет других источников закрыть невозможно.

"Сравните масштабы трат: за последние семь лет расходы на пенсии выросли на 3% ВВП. В нынешних ценах это примерно 2,5 трлн рублей в год — почти столько же, сколько мы тратим на всё образование в стране. Получается, чтобы платить даже нынешние пенсии, нам нужно отказаться от инвестиций в образование, медицину, строительство новых дорог, будущее наших детей", — добавил Кудрин.

В этом контексте экс-министр называет повышение пенсионного возраста единственным выходом из ситуации и подчеркивает: повышение пенсионного возраста выгодно прежде всего самим пенсионерам, поскольку, резко переставая работать, граждане в среднем обречены на то, чтобы получать лишь 34% от той зарплаты, которую они имели.

"Выход на пенсию сейчас означает резкое — в три раза — снижение качества жизни. Это такая "жесткая посадка" для человека, который выходит на пенсию. А если не повысить пенсионный возраст, то даже этот уровень мы не удержим и сможем платить людям лишь 25-27% от заработка", — уверен Кудрин.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

16.11.2017 14:28
Дядька

Денег нет, но вы........

0  0
16.11.2017 14:28
- гость -

Остап вышел, держа в руке тридцать четыре рубля.
- Это все, что осталось от десяти тысяч, - сказал он с неизъяснимой печалью, - а я думал, что на текущем счету есть еще тысяч шесть-семь... Как же это вышло? Все было так весело, мы заготовляли рога и копыта, жизнь была упоительна, земной шар вертелся специально для нас - и вдруг... Понимаю! Накладные расходы! Аппарат съел все деньги. (с)

0  0
16.11.2017 14:32
iOne

До 70 можно и нужно работать , главное не жить столько

0  0
16.11.2017 14:33
- гость -

О том, чтобы сменить руководство страной на более работоспособное и эффективное, он, почему-то, речь не ведёт. Хотя стране именно это и помогло бы для оживления её экономики

0  0
16.11.2017 14:34
- гость -

а откуда у Кудри такая информация?

0  0
16.11.2017 14:36
- гость -

Кудрин специально дискредитирует президента перед выборами.

0  0
16.11.2017 14:38
- гость -

Ничего страшного! Главное, как внушают - крепиться и держаться, радуясь растущему благосостоянию списка Форбс, ТОП-манагеров и сановных чинуш с их сверхталантливыми родственничками и всей другой финансовопрожорливой камарильи, бесконечно верить в сказки про светлое будущее и послушно правильно голосить!
Ну и конечно же и дальше прощать многомиллиардные долги и оказывать безвозмездную материальную помощь по всему миру!

0  0
16.11.2017 14:38
- гость -

А кто такой Кудрин?!
1. Ни в одном государственном ведомстве не работает. Но постоянно вставляет свои "три копейки". И ни одного приемлемого для населения страны совета.
2. Очень хочет быть премьером. В Сети запущена версия, что сменит ДАМ. Думается, пусть уж лучше никакой ДАМ, чем такой излишне "инициативный" Кудрин.
3. Кроме того немножко намекает на шантаж - если не поставите премьером, то пойду на выборы в Президенты 2018.

Люди, будьте бдительны!

0  0
16.11.2017 14:38
- гость -

верните в пенсионный фонд все, что изъяли для олимпиады в сочи, для военных операций, все что заморозили и т.д. и деньги найдутся..

0  0
16.11.2017 14:43
- гость -

Его уже никто не слушает.

0  0
16.11.2017 14:43
Барак Обама

Good. good..))

0  0
16.11.2017 14:44
- гость -

А почему не написать - экс-чиновник. Он всего лишь комментирует, в Путин белый и пушистый с проплешинами...

0  0
16.11.2017 14:45
- гость -

Средняя продолжительность жизни мужчин в России 62,8 лет (это данные ВОЗ, ссылаться данные российского минздрава не стоит - они наскозь лживые). Поэтому по факту повышение пенсионного возраста это по сути замаскированная отмена пенсий для мужиков (пенсии будут платить только рекордсменам-долгожителям), а там и для женщин что-нибудь придумают.

0  0
16.11.2017 14:46
- гость -


16.11.2017 14:38
- гость -

А кто такой Кудрин?!

30 апреля 2016 года указом Путина Кудрин назначен заместителем председателя Экономического совета при Президенте России

0  0
16.11.2017 14:46
- гость -

16.11.2017 14:43
- гость -

После марта посмотрим. Но сдается мне, что очередной выход из очередного кризиса опять будет на костях российских граждан.

0  0
16.11.2017 14:48
- гость -

а да пофиг уже нам не до жить до пензии

0  0
16.11.2017 14:48
- гость -

"заместителем председателя Экономического совета при Президенте России"

зам Совета - ну ты понел

0  0
16.11.2017 14:49
гость

а вам без Кудрина это не ясно? дважды два четыре- сказал Кудрин

0  0
16.11.2017 15:05
- гость -

Повышают цены на бензин, а прибыль на премии Роснефти вместо пенсий и социалки. Почему они недра присвоили?

0  0
16.11.2017 15:06
- гость -

Если бы не был нужен Владимир Владимировичу Кудриин, писал бы он сейчас свои мемуары в Лондоне или Цюрихе.

0  0
16.11.2017 15:06
-гость-

Сечину с Роттенбергами на очередную яхту надо однако

0  0
16.11.2017 15:07
- гость -

В стране до сих пор работает кудринская экономическая модель. Так что его вина в сложившейся ситуации основная.

"Повесить, непременно повесить, так чтобы народ видел..." /В.И. Ленин/

0  0
16.11.2017 15:07
- гость -

Путин после выборов сам с лёгкой рукой попишет повышение пенс. возр. Это пока до выборов он типа за россиян.

0  0
16.11.2017 15:08
- гость -

все к тому и шло, чтобы пенсов пустить в расход, как медицину и образование.

0  0
16.11.2017 15:11
- гость -

В Зимбабве упыря скинули...Военные...
В России такой надежды нет...Прикормлены пока...

0  0
16.11.2017 15:12
Я

ну шо вы как маленькие..
вот смотрите сначала идут страшилки.. много в разных сферах
народ хватается за голову, возмущаются.. а потом бац и предвыборная ЭТОГО самого и там обещания что все будет в чоколаде..
вот как первый раз вы..

0  0
16.11.2017 15:13
- гость -

Кудрин колбасок захотел.

0  0
16.11.2017 15:18
- гость -

Штраф тому кто доживает до пенсионного возраста...

0  0
16.11.2017 15:21
- гость -


16.11.2017 15:18
- гость -
А че никто здесь не кричит, что в просвещенной Европе пенсионный возраст на несколько лет выше чем в России и рабочая неделя 48 часов?
Опазиция, ау!!!

0  0
16.11.2017 15:28
- гость -

Ну вот...думала выйду на пенсию и как раз ипотеку погашу))) А нет...работающей еще буду! Наверно вторую ипотеку возьму...

0  0
16.11.2017 15:30
-гость-

-гость- 15:21
так там Ролдугина, Сечина и Пригожина нет, плюс медицина на высоте, плюс пенсии 50-120 тыщ в зависимости от страны, вы посмотрите на пенсионеров Европы и на наших вам все станет ясно.

0  0
16.11.2017 15:31
- гость -


16.11.2017 15:30
-гость-
Медицина на высоте? Почитайте про немецкого реаниматора, недавно осужденного

0  0
16.11.2017 15:33
- гость -

16.11.2017 15:21
- гость -
Несмотря на установку Европейского парламента, некоторые европейские страны предпочли определить свои нормативные ограничения. К примеру, в Финляндии минимальная рабочая неделя составляет 32 часа, максимальная – 40 часов.

Для большинства стран Европы, таких как Швейцария, Франция, Германия и Бельгия, стандартная рабочая неделя – 35 рабочих часов. Тем не менее, средняя продолжительность рабочей недели в таких странах составляет 41,7 часа.

Главными трудоголиками ЕС считаются греки: каждый из них работает в среднем 2060 часов в год, производя продукции или услуг на $36 в час. Меньше всего в Евросоюзе работают немцы – 1371 час в год, а производительность на три четверти больше, чем у греков, – $63.

Мировые рекордсмены по производительности труда – жители Люксембурга ($93) и Норвегии ($88). Производительность в России составляет $25: это в 2,5 раза меньше, чем в Германии, но при этом россияне работают в 1,4 раза больше (1980 часов в год), отмечает Open Reporter.

Хорош брехать, пригоженец.

0  0
16.11.2017 15:35
- гость -

Наверно вторую ипотеку возьму...
.
жирненько живете

0  0
16.11.2017 15:35
- гость -

16.11.2017 15:31
- гость -

Он чё там, один на всю европу? Ты лучше Кабзону расскажи какая там плохая медицина, не зря же его в чемодане через границу перевозили.

0  0
16.11.2017 15:35
- гость -

Давно в голове вопрос.. Вот постоянно на нас навешивают новые налоги, правда обзывая их пошлинами, сборами и т.п. И нагрузку увеличивают все дальше и дальше. По факту уже не менее 58% платим государству, конечно серыми схемами. А отдачи от государства для населения все меньше и меньше. Расходы на социалку сокращают постоянно. Постоянно всплывают законопроекты типа платных скорых, больницах и т.п. Все реформы пенсионного обеспечения сводятся к тому, что бы собирая не меньше платить меньше.
Внимание, вопрос! Зачем нашей стране такое Государство? Кормить только кого-то, кто получит себе очередной олимпиард рублей? Поиграет мускулами перед заграницей? А взамен что? Нищета и болезни, депрессии и отчаяние? Денег в стране навалом, только почему то они не в бюджете, а в кошельках олигархов. За что налоги то плачу?

0  0
16.11.2017 15:36
Я

В общем пора заворачиваться в простынь и медленно ползти на кладбище

0  0
16.11.2017 15:37
гость

-гость- 15:31
Дружище, не надо валять дурака, даже в Германии есть взяточники, но это исключения из правил, по поводу немецкой медицины вам лучше поинтересоваться у Тулеева, Кабзона...они поподробнее все вам опишут

0  0
16.11.2017 15:37
- гость -

"Немецкий медбрат от скуки убил 106 человек"
еще...
"Разворачивается скандал с аптекарем из Боттропа, который на протяжении многих лет продавал больным раком медикаменты, в которых отсутствовали действующие вещества. Таким образом аптекарь экономил на жизненно важных для своих клиентов лекарствах."


Да уж, высота так высота.

0  0
16.11.2017 15:39
- гость -

16.11.2017 15:35
- гость -
Этот же вопрос задавал лауреат Нобелевской премии по физике, академик РАН Жорес Алферов:

"Если гражданина заставляют платить за образование и медицинское обслуживание, пенсию накапливать из собственных средств, жилье и коммунальные услуги оплачивать полностью, по рыночной цене, то зачем мне такое государство?! С какой стати я должен еще платить налоги и содержать безумную армию чиновников? Я всегда на всех уровнях говорил, что здравоохранение, образование и наука должны обеспечиваться из бюджета. Если государство сваливает эту заботу на нас самих, пусть исчезнет, нам будет гораздо легче!"

От государственных мужей ответа не последовало.

0  0
16.11.2017 15:39
- гость -

16.11.2017 15:37
- гость -

Это у тебя такой троллинг тупостью?

0  0
16.11.2017 15:41
гость

именно Кудрин помог путину войти во власть. Он занимал пост выше, чем путин. А Путин благодарный. Поэтому зря говорите, что "никто кудрина не слушает". А вот, сирийские деньги, деньги олигархов, Песков со своей навкой на балах, у артистов золотые особняки с многогектарными землями и проч. Ох какие пенсии были бы, если их посадить на нормальные, законные зарплаты

0  0
16.11.2017 15:41
- гость -

"Жесткая посадка" - не для всех. Слуги себе обеспечили другой закон о пенсиях, не такой, как у обычных россиян.

0  0
16.11.2017 15:41
- гость -


16.11.2017 15:37
гость
Кобзоны там по поликлиникам не бегают., потому что у них есть деньги и много. Это только немецкому дураку может быть недоступно для понимания..

0  0
16.11.2017 15:42
- гость -

Работодатели платят с фонда з/п 27% на соцстрах и пенсионку, потом мы платим 13% - где деньги?

0  0
16.11.2017 15:43
- гость -

Если у правительства нет денег, не возраст пенсионный надо повышать, а правительство под зад коленкой гнать. И давно уже пора. А в нашем случае - наручники на всех одеть надо предварительно.

0  0
16.11.2017 15:44
- гость -

На фига пенсам деньги, "все равно проедят", как сказал Валуев. Уж лучше депутатам их раздать. А то у Димона уже есть новый айфон, а им завидно.

0  0
16.11.2017 15:45
Дональд Трамп

16.11.2017 15:42
- гость -

где деньги?

Деньги в офшорах и скоро мы будем их немножко отнимать. Нужно немного потерпеть.

0  0
16.11.2017 15:45
- гость -

Ну так конечно - Сирия, Крым, Олимпиада, ЧМ-18. Пенсионеры мешают решать глобальные задачи партии...

0  0
16.11.2017 15:45
15:39

Значит правда - это это по европропагандистски - тупость. А то что вы втираете здесь про якобы лучшую медицину в мире, где анестезиолог убивает просто так от скуки 106 пациентов - это от великого ума?

0  0
16.11.2017 15:45
гость

-гость- 15:41
Кобзоны в Германию едет лечится, в Германию Карл! а не в Воронеж или Саранск!

0  0
16.11.2017 15:46
- гость -

Вот вам и олимпиады чемпионаты мосты универсиады.
Самолёты для собачек, дома для уточек, часы для секретаря.
Полковники Захарченко, Скрынник, билаловы.
Ротенберги, тимченки, Усманов.

Кудрин признался в отсутствии у России денег на пенсии

0  0
16.11.2017 15:46
- гость -

Ну кудрину бедная старость не грозит, он в своё время наприватизировался, теперь чревовещает.

0  0
16.11.2017 15:47
- гость -

Поскольку в 50 лет найти работу в России шансов практически нет, то повышение пенсионного возраста приведёт лишь к тому, что пожилые люди, не имея ни работы, ни пенсии, окончательно обнищают и начнут умирать от болезней и голода. Это к этому призывает бывший министр финансов РФ?

0  0
16.11.2017 15:47
- гость -

Пенсии, падение рубля все это будет после выборов Путина. Пока все хорошо телик говорит.

0  0
16.11.2017 15:49
- гость -


16.11.2017 15:45
гость

Расскажу вам по секрету, что в России они тоже лечатся в платных клиниках, а не только в Германии.

Ну и в немецкую аптеку богатого россиянина можно затащить разве что насильно, там даже йода нет.

0  0
16.11.2017 15:49
- гость -

Это банкротство государства.

0  0
16.11.2017 15:49
- гость -

16.11.2017 15:45
15:39
Чего ты так возбудился с одного на всю европу шизика-медбрата?

0  0
16.11.2017 15:50
- гость -

Это интересно. В России находится 40% мировых запасов полезных ископаемых и менее 1% от населения мира. Ну никак не прокормить.

0  0
16.11.2017 15:50
- гость -

16.11.2017 15:49
- гость -
там даже йода нет.

Пустые полки? А арбидол, арбидол есть?

0  0
16.11.2017 15:51
- гость -

Я уже молчу про скорую помощь в Германии - которая там отсутстствует как элемент медицины. Максимум через час и то по особо важным случаям.

0  0
16.11.2017 15:51
- гость -

когда вводили снилсы и страховые пенсионные отчисления говорили о пенсиях не меньше зарплаты , ,теперь оказывается денег нет,А по ТВ про неуклонный рост экономики 17 лет трындят

0  0
16.11.2017 15:52
- гость -

Ждем пояснений Пескова, что слова Кудрина вырваны из контекста и его не так поняли.

0  0
16.11.2017 15:52
- гость -

16.11.2017 15:51
- гость -

Сразу видно - загнивают.

0  0
16.11.2017 15:53
- гость -

Подводит результаты путинского двадцатилетнего правления?

0  0
16.11.2017 15:55
- гость -


Германия: скорая помощь в стране работает круглые сутки и без выходных.

«Если вам плохо и вы не можете по каким-либо причинам посетить вашу больницу, то вы можете позвонить в эту службу, опишите свои симптомы и к вам врач приедет на дом, — пишет в фейсбуке русская немка, которая обращалась в службу. — И себе вызывала, и ребенку. Врач приезжает с лекарствами, в случае необходимости делает инъекцию, выписывает рецепт».

Скорая помощь в Германии приедет на вызов даже ночью или в выходной день. Причем врача можно вызвать как к взрослому, так и к ребенку (от 3 лет). Стоимость вызова скорой в Германии сравнима с визитом в свою больницу.

0  0
16.11.2017 15:55
- гость -


16.11.2017 15:52
- гость -

Не загнивают, а не доживают. Но там по этому поводу возмущаться не принято, иначе родственники быстро лишатся работы. Европа же - лучшая медицина в мире. А йод в аптеках продавать нельзя.

0  0
16.11.2017 15:56
- гость -

Типичный представитель партии жуликов и воров

0  0
16.11.2017 15:56
- гость -

16.11.2017 15:55
- гость -
А йод в аптеках продавать нельзя.

Ты его жрёшь что ли?

0  0
16.11.2017 15:56
- гость -

"Стоимость вызова скорой в Германии сравнима с визитом в свою больницу."

Представь, а в России она бесплатно и 5-15 минут после вызова
И вы еще орете, что у вас лучшая медицина?

0  0
16.11.2017 15:57
- гость -

Германия/Средняя продолжительность жизни
81,09 года (2015 г.)

0  0
16.11.2017 15:58
- гость -

В СССР деньги на пенсии были при нефти в 8 долларов, сейчас 64.

0  0
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