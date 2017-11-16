Фото: agenda-u.org
Бывший министр финансов Алексей Кудрин заявил о дефиците средств у Пенсионного фонда, фактически указав на то, что деньги на выплату пенсий в стране заканчиваются.
В интервью "Аргументам и фактам" экс-чиновник, отвечая на вопрос "Неужели других ресурсов, чтобы платить старикам хотя бы нынешнюю скромную пенсию, не осталось?", он отметил: "Скажу прямо: да, не осталось. Смотрите, в 2016 году государство впервые нарушило свои обязательства и не провело индексацию пенсий для всех пенсионеров. Однократная выплата в размере 5000 рублей не компенсировала то, что люди недополучили. Сейчас обсуждается ограничение выплат работающим пенсионерам. Это всё — следствие дефицита средств в Пенсионном фонде".
Он также подчеркнул, что финансовую дыру за счет других источников закрыть невозможно.
"Сравните масштабы трат: за последние семь лет расходы на пенсии выросли на 3% ВВП. В нынешних ценах это примерно 2,5 трлн рублей в год — почти столько же, сколько мы тратим на всё образование в стране. Получается, чтобы платить даже нынешние пенсии, нам нужно отказаться от инвестиций в образование, медицину, строительство новых дорог, будущее наших детей", — добавил Кудрин.
В этом контексте экс-министр называет повышение пенсионного возраста единственным выходом из ситуации и подчеркивает: повышение пенсионного возраста выгодно прежде всего самим пенсионерам, поскольку, резко переставая работать, граждане в среднем обречены на то, чтобы получать лишь 34% от той зарплаты, которую они имели.
"Выход на пенсию сейчас означает резкое — в три раза — снижение качества жизни. Это такая "жесткая посадка" для человека, который выходит на пенсию. А если не повысить пенсионный возраст, то даже этот уровень мы не удержим и сможем платить людям лишь 25-27% от заработка", — уверен Кудрин.
Комментарии
Денег нет, но вы........
Остап вышел, держа в руке тридцать четыре рубля.
- Это все, что осталось от десяти тысяч, - сказал он с неизъяснимой печалью, - а я думал, что на текущем счету есть еще тысяч шесть-семь... Как же это вышло? Все было так весело, мы заготовляли рога и копыта, жизнь была упоительна, земной шар вертелся специально для нас - и вдруг... Понимаю! Накладные расходы! Аппарат съел все деньги. (с)
До 70 можно и нужно работать , главное не жить столько
О том, чтобы сменить руководство страной на более работоспособное и эффективное, он, почему-то, речь не ведёт. Хотя стране именно это и помогло бы для оживления её экономики
а откуда у Кудри такая информация?
Кудрин специально дискредитирует президента перед выборами.
Ничего страшного! Главное, как внушают - крепиться и держаться, радуясь растущему благосостоянию списка Форбс, ТОП-манагеров и сановных чинуш с их сверхталантливыми родственничками и всей другой финансовопрожорливой камарильи, бесконечно верить в сказки про светлое будущее и послушно правильно голосить!
Ну и конечно же и дальше прощать многомиллиардные долги и оказывать безвозмездную материальную помощь по всему миру!
А кто такой Кудрин?!
1. Ни в одном государственном ведомстве не работает. Но постоянно вставляет свои "три копейки". И ни одного приемлемого для населения страны совета.
2. Очень хочет быть премьером. В Сети запущена версия, что сменит ДАМ. Думается, пусть уж лучше никакой ДАМ, чем такой излишне "инициативный" Кудрин.
3. Кроме того немножко намекает на шантаж - если не поставите премьером, то пойду на выборы в Президенты 2018.
Люди, будьте бдительны!
верните в пенсионный фонд все, что изъяли для олимпиады в сочи, для военных операций, все что заморозили и т.д. и деньги найдутся..
Его уже никто не слушает.
Good. good..))
А почему не написать - экс-чиновник. Он всего лишь комментирует, в Путин белый и пушистый с проплешинами...
Средняя продолжительность жизни мужчин в России 62,8 лет (это данные ВОЗ, ссылаться данные российского минздрава не стоит - они наскозь лживые). Поэтому по факту повышение пенсионного возраста это по сути замаскированная отмена пенсий для мужиков (пенсии будут платить только рекордсменам-долгожителям), а там и для женщин что-нибудь придумают.
16.11.2017 14:38
- гость -
А кто такой Кудрин?!
30 апреля 2016 года указом Путина Кудрин назначен заместителем председателя Экономического совета при Президенте России
16.11.2017 14:43
- гость -
После марта посмотрим. Но сдается мне, что очередной выход из очередного кризиса опять будет на костях российских граждан.
а да пофиг уже нам не до жить до пензии
"заместителем председателя Экономического совета при Президенте России"
зам Совета - ну ты понел
а вам без Кудрина это не ясно? дважды два четыре- сказал Кудрин
Повышают цены на бензин, а прибыль на премии Роснефти вместо пенсий и социалки. Почему они недра присвоили?
Если бы не был нужен Владимир Владимировичу Кудриин, писал бы он сейчас свои мемуары в Лондоне или Цюрихе.
Сечину с Роттенбергами на очередную яхту надо однако
В стране до сих пор работает кудринская экономическая модель. Так что его вина в сложившейся ситуации основная.
"Повесить, непременно повесить, так чтобы народ видел..." /В.И. Ленин/
Путин после выборов сам с лёгкой рукой попишет повышение пенс. возр. Это пока до выборов он типа за россиян.
все к тому и шло, чтобы пенсов пустить в расход, как медицину и образование.
В Зимбабве упыря скинули...Военные...
В России такой надежды нет...Прикормлены пока...
ну шо вы как маленькие..
вот смотрите сначала идут страшилки.. много в разных сферах
народ хватается за голову, возмущаются.. а потом бац и предвыборная ЭТОГО самого и там обещания что все будет в чоколаде..
вот как первый раз вы..
Кудрин колбасок захотел.
Штраф тому кто доживает до пенсионного возраста...
16.11.2017 15:18
- гость -
А че никто здесь не кричит, что в просвещенной Европе пенсионный возраст на несколько лет выше чем в России и рабочая неделя 48 часов?
Опазиция, ау!!!
Ну вот...думала выйду на пенсию и как раз ипотеку погашу))) А нет...работающей еще буду! Наверно вторую ипотеку возьму...
-гость- 15:21
так там Ролдугина, Сечина и Пригожина нет, плюс медицина на высоте, плюс пенсии 50-120 тыщ в зависимости от страны, вы посмотрите на пенсионеров Европы и на наших вам все станет ясно.
16.11.2017 15:30
-гость-
Медицина на высоте? Почитайте про немецкого реаниматора, недавно осужденного
16.11.2017 15:21
- гость -
Несмотря на установку Европейского парламента, некоторые европейские страны предпочли определить свои нормативные ограничения. К примеру, в Финляндии минимальная рабочая неделя составляет 32 часа, максимальная – 40 часов.
Для большинства стран Европы, таких как Швейцария, Франция, Германия и Бельгия, стандартная рабочая неделя – 35 рабочих часов. Тем не менее, средняя продолжительность рабочей недели в таких странах составляет 41,7 часа.
Главными трудоголиками ЕС считаются греки: каждый из них работает в среднем 2060 часов в год, производя продукции или услуг на $36 в час. Меньше всего в Евросоюзе работают немцы – 1371 час в год, а производительность на три четверти больше, чем у греков, – $63.
Мировые рекордсмены по производительности труда – жители Люксембурга ($93) и Норвегии ($88). Производительность в России составляет $25: это в 2,5 раза меньше, чем в Германии, но при этом россияне работают в 1,4 раза больше (1980 часов в год), отмечает Open Reporter.
Хорош брехать, пригоженец.
Наверно вторую ипотеку возьму...
.
жирненько живете
16.11.2017 15:31
- гость -
Он чё там, один на всю европу? Ты лучше Кабзону расскажи какая там плохая медицина, не зря же его в чемодане через границу перевозили.
Давно в голове вопрос.. Вот постоянно на нас навешивают новые налоги, правда обзывая их пошлинами, сборами и т.п. И нагрузку увеличивают все дальше и дальше. По факту уже не менее 58% платим государству, конечно серыми схемами. А отдачи от государства для населения все меньше и меньше. Расходы на социалку сокращают постоянно. Постоянно всплывают законопроекты типа платных скорых, больницах и т.п. Все реформы пенсионного обеспечения сводятся к тому, что бы собирая не меньше платить меньше.
Внимание, вопрос! Зачем нашей стране такое Государство? Кормить только кого-то, кто получит себе очередной олимпиард рублей? Поиграет мускулами перед заграницей? А взамен что? Нищета и болезни, депрессии и отчаяние? Денег в стране навалом, только почему то они не в бюджете, а в кошельках олигархов. За что налоги то плачу?
В общем пора заворачиваться в простынь и медленно ползти на кладбище
-гость- 15:31
Дружище, не надо валять дурака, даже в Германии есть взяточники, но это исключения из правил, по поводу немецкой медицины вам лучше поинтересоваться у Тулеева, Кабзона...они поподробнее все вам опишут
"Немецкий медбрат от скуки убил 106 человек"
еще...
"Разворачивается скандал с аптекарем из Боттропа, который на протяжении многих лет продавал больным раком медикаменты, в которых отсутствовали действующие вещества. Таким образом аптекарь экономил на жизненно важных для своих клиентов лекарствах."
Да уж, высота так высота.
16.11.2017 15:35
- гость -
Этот же вопрос задавал лауреат Нобелевской премии по физике, академик РАН Жорес Алферов:
"Если гражданина заставляют платить за образование и медицинское обслуживание, пенсию накапливать из собственных средств, жилье и коммунальные услуги оплачивать полностью, по рыночной цене, то зачем мне такое государство?! С какой стати я должен еще платить налоги и содержать безумную армию чиновников? Я всегда на всех уровнях говорил, что здравоохранение, образование и наука должны обеспечиваться из бюджета. Если государство сваливает эту заботу на нас самих, пусть исчезнет, нам будет гораздо легче!"
От государственных мужей ответа не последовало.
16.11.2017 15:37
- гость -
Это у тебя такой троллинг тупостью?
именно Кудрин помог путину войти во власть. Он занимал пост выше, чем путин. А Путин благодарный. Поэтому зря говорите, что "никто кудрина не слушает". А вот, сирийские деньги, деньги олигархов, Песков со своей навкой на балах, у артистов золотые особняки с многогектарными землями и проч. Ох какие пенсии были бы, если их посадить на нормальные, законные зарплаты
"Жесткая посадка" - не для всех. Слуги себе обеспечили другой закон о пенсиях, не такой, как у обычных россиян.
16.11.2017 15:37
гость
Кобзоны там по поликлиникам не бегают., потому что у них есть деньги и много. Это только немецкому дураку может быть недоступно для понимания..
Работодатели платят с фонда з/п 27% на соцстрах и пенсионку, потом мы платим 13% - где деньги?
Если у правительства нет денег, не возраст пенсионный надо повышать, а правительство под зад коленкой гнать. И давно уже пора. А в нашем случае - наручники на всех одеть надо предварительно.
На фига пенсам деньги, "все равно проедят", как сказал Валуев. Уж лучше депутатам их раздать. А то у Димона уже есть новый айфон, а им завидно.
16.11.2017 15:42
- гость -
где деньги?
Деньги в офшорах и скоро мы будем их немножко отнимать. Нужно немного потерпеть.
Ну так конечно - Сирия, Крым, Олимпиада, ЧМ-18. Пенсионеры мешают решать глобальные задачи партии...
Значит правда - это это по европропагандистски - тупость. А то что вы втираете здесь про якобы лучшую медицину в мире, где анестезиолог убивает просто так от скуки 106 пациентов - это от великого ума?
-гость- 15:41
Кобзоны в Германию едет лечится, в Германию Карл! а не в Воронеж или Саранск!
Вот вам и олимпиады чемпионаты мосты универсиады.
Самолёты для собачек, дома для уточек, часы для секретаря.
Полковники Захарченко, Скрынник, билаловы.
Ротенберги, тимченки, Усманов.
Кудрин признался в отсутствии у России денег на пенсии
Ну кудрину бедная старость не грозит, он в своё время наприватизировался, теперь чревовещает.
Поскольку в 50 лет найти работу в России шансов практически нет, то повышение пенсионного возраста приведёт лишь к тому, что пожилые люди, не имея ни работы, ни пенсии, окончательно обнищают и начнут умирать от болезней и голода. Это к этому призывает бывший министр финансов РФ?
Пенсии, падение рубля все это будет после выборов Путина. Пока все хорошо телик говорит.
16.11.2017 15:45
гость
Расскажу вам по секрету, что в России они тоже лечатся в платных клиниках, а не только в Германии.
Ну и в немецкую аптеку богатого россиянина можно затащить разве что насильно, там даже йода нет.
Это банкротство государства.
16.11.2017 15:45
15:39
Чего ты так возбудился с одного на всю европу шизика-медбрата?
Это интересно. В России находится 40% мировых запасов полезных ископаемых и менее 1% от населения мира. Ну никак не прокормить.
16.11.2017 15:49
- гость -
там даже йода нет.
Пустые полки? А арбидол, арбидол есть?
Я уже молчу про скорую помощь в Германии - которая там отсутстствует как элемент медицины. Максимум через час и то по особо важным случаям.
когда вводили снилсы и страховые пенсионные отчисления говорили о пенсиях не меньше зарплаты , ,теперь оказывается денег нет,А по ТВ про неуклонный рост экономики 17 лет трындят
Ждем пояснений Пескова, что слова Кудрина вырваны из контекста и его не так поняли.
16.11.2017 15:51
- гость -
Сразу видно - загнивают.
Подводит результаты путинского двадцатилетнего правления?
Германия: скорая помощь в стране работает круглые сутки и без выходных.
«Если вам плохо и вы не можете по каким-либо причинам посетить вашу больницу, то вы можете позвонить в эту службу, опишите свои симптомы и к вам врач приедет на дом, — пишет в фейсбуке русская немка, которая обращалась в службу. — И себе вызывала, и ребенку. Врач приезжает с лекарствами, в случае необходимости делает инъекцию, выписывает рецепт».
Скорая помощь в Германии приедет на вызов даже ночью или в выходной день. Причем врача можно вызвать как к взрослому, так и к ребенку (от 3 лет). Стоимость вызова скорой в Германии сравнима с визитом в свою больницу.
16.11.2017 15:52
- гость -
Не загнивают, а не доживают. Но там по этому поводу возмущаться не принято, иначе родственники быстро лишатся работы. Европа же - лучшая медицина в мире. А йод в аптеках продавать нельзя.
Типичный представитель партии жуликов и воров
16.11.2017 15:55
- гость -
А йод в аптеках продавать нельзя.
Ты его жрёшь что ли?
"Стоимость вызова скорой в Германии сравнима с визитом в свою больницу."
Представь, а в России она бесплатно и 5-15 минут после вызова
И вы еще орете, что у вас лучшая медицина?
Германия/Средняя продолжительность жизни
81,09 года (2015 г.)
В СССР деньги на пенсии были при нефти в 8 долларов, сейчас 64.