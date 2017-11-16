Продажа билетов на матчи чемпионата мира – 2018 возобновляется в четверг, 16 ноября, в 12.00 (мск), сообщает сайт sport-express.ru.

Купить билеты можно в режиме реального времени в порядке живой очереди на сайте FIFA.com/bilet. В этот раз на продажу не выставлены билеты четвертой категории, которые предназначены только для россиян. Они были проданы в первый период продаж, который завершился 12 октября.

По итогам первого периода продаж было распределено 622 177 билетов. Всего были поданы заявки на 3 496 204 билета. После этого была проведена случайная жеребьевка, в результате которой 57% билетов было распределено российским болельщикам.