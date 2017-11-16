Фото: пресс-служба "Росводоканал Барнаул"

Специалисты Барнаульского водоканала отключили воду жителям нескольких улиц, которые суммарно накопили долг в размере более 134 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе коммунального предприятия, под отключение попали 13 абонентов на улицах 2-я Северо-Западная, Меланжевая, Микронная, Спортивная.

В водоканале заявляют, что часть жителей решила погасить долги только во время проведения отключения.

Коммерческий директор компании Татьяна Колганова, комментируя действия коммунального предприятия, отмечает: "Работа с должниками на нашем предприятии ведется системно, поэтому каждому должнику нужно знать: при наличии просрочки по оплатам свыше 2 месяцев он попадет в списки на отключение, которое обязательно будет проведено, если долг не погасится после предупреждений".

Тем, кого лишают возможности получать воду, для возобновления снабжения необходимо оплатить долг, пени и работу специалистов по проведению отключения и подключения.

"При средней задолженности отключенных абонентов 10,3 тысячи рублей стоимость работ составит практически такую же сумму", — констатируют в водоканале.

В компании уточняют, что до конца текущего месяца будет разослано свыше 2000 предупреждений жителям частного сектора Барнаула.