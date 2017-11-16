ГИБДД Барнаула разыскивает водителя, сбившего 80-летнюю пенсионерку днем в понедельник, 13 ноября, сообщает пресс-служба ведомства.
По данным Госавтоинспекции, ДТП произошло около 12.00 на улице С. Батора. Водитель покинул место происшествия.
К гражданам, располагающим какой-либо информацией по данному происшествию, просьба сообщить по тел.: 393-605, 393-554 либо по тел. дежурной части: 391-090, 393-555, или 02.
Комментарии
бабка жива? не
16.11.2017 15:13
- гость -
Надо было не покидать места преступления, а убедиться самому!
а убедиться самому! да времени не было.. че трудно сказать?