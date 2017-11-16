Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Барнаула в тот момент, когда он пытался продать более 1 килограмма пороха. Об этом сообщает пресс-служба Алтайского линейного управления (ЛУ) МВД России.
В ведомстве уточняют, что в момент сбыта у мужчины было пять банок с надписью "порох". При личном досмотре у него были изъяты предметы для снаряжения патронов к гладкоствольному охотничьему оружию.
В отношении 26-летнего барнаульца возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное приобретение, хранение и сбыт взрывчатого вещества". Санкции данной статьи предусматривают лишение свободы на срок до пяти лет со штрафом до ста тысяч рублей.
Комментарии
Ну все террорист с реальным наказанием, не поделился с кем надо.
Были статьи за покупку валюты и спекуляцию,отменили. Пора и эту убирать. Сейчас опаснее грузовик, терракты совершают с помощью угнанных грузовиков. Всех владельцев газовых баллонов можно посадить.
В отношении 26-летнего барнаульца возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное приобретение, хранение и сбыт взрывчатого вещества
А всякие Барсы, Трофеи и прочие Скауты законно взрывчатое вещество продают? Нонсенс какой-то.