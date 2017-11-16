Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Барнаула в тот момент, когда он пытался продать более 1 килограмма пороха. Об этом сообщает пресс-служба Алтайского линейного управления (ЛУ) МВД России.

В ведомстве уточняют, что в момент сбыта у мужчины было пять банок с надписью "порох". При личном досмотре у него были изъяты предметы для снаряжения патронов к гладкоствольному охотничьему оружию.

В отношении 26-летнего барнаульца возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное приобретение, хранение и сбыт взрывчатого вещества". Санкции данной статьи предусматривают лишение свободы на срок до пяти лет со штрафом до ста тысяч рублей.