15 декабря краевую столицу ожидает по-настоящему масштабное мероприятие — в Барнауле состоится Международный турнир по кикбоксингу "Сила традиций", организатором которого стали Сибирская Лига "СТИК" и Федерация кикбоксинга Алтайского края. Это грандиозное для нашего региона событие посвящено 25-летию спортивной школы "СТИК", воспитавшей плеяду талантливых спортсменов

Нельзя пропустить

Международный турнир по кикбоксингу "Сила традиций" соберет гостей из разных стран, а на ринг выйдут действующие чемпионы, доказавшие свое лидерство на недавнем чемпионате мира. Организаторы ожидают около четырех тысяч зрителей и несколько десятков спортсменов, которые продемонстрируют свое мастерство.

"25 лет мы в этом виде спорта, и по всей стране к нам относятся с уважением. Не в первый раз приезжают к нам известные спортсмены: мы проводили масштабные спортивные турниры и планируем проводить чемпионат и первенство России, поэтому все участники с радостью откликнулись на приглашение провести бои на арене города Барнаула", — рассказал президент Федерации кикбоксинга Алтайского края Вячеслав Перерядов.

За общекомандный кубок сразятся спортсмены, представляющие Россию и Азию, участие примет и наш земляк Андрей Пилюгин. А также в рамках турнира пройдут показательные выступления молодых спортсменов, а известные творческие коллективы города и команды по чирлидингу покажут свои лучше номера.

"Это будет действительно важное мероприятие – как для сибирского, так и для федерального уровня. К нам едут лучшие спортсмены, и пропустить это нельзя. Кульминацией станет главный бой за звание чемпиона страны. Победитель получит звание и пояс чемпиона России в разделе К-1", — объяснил Вячеслав Перерядов.

Настоящий чемпион

Специальным гостем турнира станет настоящая спортивная звезда Сергей Бодюк. Он приедет не только поддержать наших спортсменов, но и будет соведущим мероприятия. Среди его достижений – почётное звание "Международный чемпион народного спорта" от Российского союза боевых искусств, он стал мастером спорта по тхэквондо, мастером спорта по жиму лежа, получил 5 дан IKO карате и 8 дан Кекусин Будо-Кай, кроме того, он занимает пост президента "Профессиональной лиги армлифтинга".

Отмечаем 25-летие

Международный турнир по кикбоксингу "Сила традиций" приурочен к юбилею спортивной школы "СТИК", которая за 25 лет существования выпустила не одну сотню спортсменов, добившихся величайших успехов. В их числе чемпион Европы, серебряный и бронзовый призер чемпионатов мира Василий Калмаков, победители чемпионатов мира среди молодежи Виктор Штыков и Лев Рубцов, призеры мировых и европейских чемпионатов Евгений Прокудин, Александр Бирюля, Александр Ведищев, Дмитрий Кротов.

"СТИК" вырастил 6 мастеров спорта международного класса, 19 мастеров спорта России, 51 кандидата в мастера спорта (из них 6 за последние два года), большое количество разрядников. Но, как объясняют в клубе, победы – это, конечно, хорошо, но основная задача — воспитать достойного человека современного общества.

Взвешивание

Перед турниром 14 декабря в ТРЦ "Европа" в Барнауле пройдет не менее яркое мероприятие — взвешивание. Так называется контроль веса спортсменов, который проводят перед боями для того, чтобы подтвердить их весовую категорию. Посетить это событие и задать вопросы спортсменам смогут все желающие.

"В этот день спортсмены встретятся перед боем и посмотрят друг другу в глаза. У горожан будет возможность увидеть бойцов и поговорить с ними, а также увидеть в глазах участников турнира те настоящие эмоции, которые переживают спортсмены перед боем", — заключил президент Федерации кикбоксинга.

Напомним, спортивное мероприятие начнется во Дворце зрелищ и спорта 15 декабря в 19:00.