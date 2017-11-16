Барнаульская школа №48 стала лауреатом конкурса "100 лучших школ России" в номинации "Лидер в области духовно-нравственного и патриотического воспитания – 2017". Об этом сообщает официальный сайт администрации краевой столицы.

Отметим, что директор этого образовательного учреждения Екатерина Шершнёва отмечена почетным знаком "Директор года — 2017".

Большую роль в воспитании патриотических чувств у учеников этой школы играет музей, который был открыт в 1983 году на основе комнаты боевой славы. Этот музей является одним из лучших в городе, в 2000 году он стал лучшим и по всей стране. Частым гостем музея был почетный гражданин города Барнаула, Герой Советского Союза генерал Нестор Дмитриевич Козин.

Также в образовательном учреждении создан хор русской песни "Горенка". Ученики этого хора участвуют в городских и краевых мероприятиях. В прошлом году коллектив наградили золотой медалью общественного Международного фонда славянской письменности и культуры.

Также в здании школы работает спортивный клуб "Олимпийцы". Он вошел в десятку лучших по России.