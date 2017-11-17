В честь своего дня рождения торгово-развлекательный центр "Огни" в Барнауле устраивает грандиозный праздник "День шопинга".
19 ноября посетителей "Огней" весь день ждут скидки от торговых отделов центра, а также увлекательная праздничная программа:
- 12:00 – веселые аниматоры на первом этаже ТРЦ и бесплатный экспресс-макияж от косметической компании Mary Kay на фуд-корте
- 14:00 – "мозговзрывательные" игротеки от Bid Papa Games на фуд-корте
- 16:00 – праздничный концерт на фуд-корте с выступлением группы Live`n`drive, модным показом и розыгрышем ценных призов от магазинов торгового центра "Огни".
Полный список скидок от торговых отделов центра можно посмотреть на сайте www.ognimall.ru.
Торгово-развлекательный центр "Огни", Барнаул
Подробности акции на сайте ognimall.com
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