В честь своего дня рождения торгово-развлекательный центр "Огни" в Барнауле устраивает грандиозный праздник "День шопинга".

19 ноября посетителей "Огней" весь день ждут скидки от торговых отделов центра, а также увлекательная праздничная программа:

12:00 – веселые аниматоры на первом этаже ТРЦ и бесплатный экспресс-макияж от косметической компании Mary Kay на фуд-корте

14:00 – "мозговзрывательные" игротеки от Bid Papa Games на фуд-корте

16:00 – праздничный концерт на фуд-корте с выступлением группы Live`n`drive, модным показом и розыгрышем ценных призов от магазинов торгового центра "Огни".

Полный список скидок от торговых отделов центра можно посмотреть на сайте www.ognimall.ru.

Торгово-развлекательный центр "Огни", Барнаул

Подробности акции на сайте ognimall.com

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