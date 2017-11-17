Вчера, 16 ноября, мы огласили имена победителей премии Amic.ru "Народный знак качества". 18 компаний-счастливчиков получили народное звание "лучших" в 2017 году.

Два месяца потребовалось нам для того, что выявить "лучшие" компании нашего города. Сначала читатели сами предлагали номинантов премии, затем мы отобрали по 10 лидеров в каждой номинации. Лишь после этого появилась возможность голосовать за компании из списка. 6 681 человек принял участие в "Народном знаке качества", это почти 7 тыс. заинтересованных и неравнодушных читателей Amic.ru!

Напомним, что в открытом голосовании принимали участие 180 компаний Барнаула и Алтайского края, и мы посчитали, что и читателям, и участникам будет интересно увидеть то, как распределились голоса во всех номинациях нашей премии.

*партнеры мероприятия