Потепление начнется в Алтайском крае после нескольких дней по-настоящему зимнего холода.

Днем в регионе будет без осадков, в утренние часы местами изморозь, туман, на дорогах гололедица. Температуры в светлое время составят -3…+2 градуса, в северо-восточных районах до -8 градусов.

Ветер будет юго-западный, 2-7 метров в секунду, днем с усилением до 12 метров.

В Барнауле также без осадков, на дорогах гололедица, в утренние часы возможна изморозь. Днем -1…-3 градуса. Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду.