Фото: управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Десятки тонн хурмы и иной продукции сомнительного происхождения остановили на границе Алтайского края и не допустили к ввозу в регион.
Как сообщили в краевом управлении Россельхознадзора, накануне на Славгородском фитосанитарном контрольном посту были выявлены нарушения российского законодательства при ввозе продуктов из Казахстана.
В ведомстве уточняют, что граждане соседней республики ввозили на трех грузовиках подкарантинную продукцию высокого фитосанитарного риска без маркировки на упаковке, содержащей информацию о наименовании продукции, стране ее происхождения, экспортере и реэкспортере.
"Кроме того, сведения, содержащиеся в фитосанитарных сертификатах, не соответствуют информации в транспортных (перевозочных) документах", — добавили в Россельхознадзоре.
В итоге в Алтайский край не была допущена следующая продукция:
- 20 тонн хурмы свежей происхождением из Республики Узбекистан;
- 17 тонн хурмы свежей происхождением из Республики Казахстан;
- 3 тонны лимонов свежих происхождением из Республики Узбекистан;
- 9,85 тонны орехов и сухофруктов в ассортименте происхождением из Вьетнама, Ирана, Китая, Киргизии, Узбекистана.
Общий вес продукции составил 49,85 тонны. Все партии были возвращены в Казахстан.
Комментарии
Ничего не пропускают, а у нас цены растут.
А почему не стали давить тракторами? Непорядок!