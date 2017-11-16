Фото: управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай

Десятки тонн хурмы и иной продукции сомнительного происхождения остановили на границе Алтайского края и не допустили к ввозу в регион.

Как сообщили в краевом управлении Россельхознадзора, накануне на Славгородском фитосанитарном контрольном посту были выявлены нарушения российского законодательства при ввозе продуктов из Казахстана.

В ведомстве уточняют, что граждане соседней республики ввозили на трех грузовиках подкарантинную продукцию высокого фитосанитарного риска без маркировки на упаковке, содержащей информацию о наименовании продукции, стране ее происхождения, экспортере и реэкспортере.

"Кроме того, сведения, содержащиеся в фитосанитарных сертификатах, не соответствуют информации в транспортных (перевозочных) документах", — добавили в Россельхознадзоре.

В итоге в Алтайский край не была допущена следующая продукция:

20 тонн хурмы свежей происхождением из Республики Узбекистан;

17 тонн хурмы свежей происхождением из Республики Казахстан;

3 тонны лимонов свежих происхождением из Республики Узбекистан;

9,85 тонны орехов и сухофруктов в ассортименте происхождением из Вьетнама, Ирана, Китая, Киргизии, Узбекистана.

Общий вес продукции составил 49,85 тонны. Все партии были возвращены в Казахстан.