Пятница, 17 Ноябрь, 08:35

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2017

Опросы

Какое слово вы бы назвали словом 2017 года?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 59,99
€ 70,7
444291
-6°
Обь
62см -13

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новый Год -2018Народный знак качества-2017Отопительный сезон 2017-2018
Новости

Какие элитные дома находятся в центре Барнаула

, ИА "Амител"
Показываем, какое "созвездие" элитных домов скопилось в Центральном районе

При выборе жилья мы зачастую обращаем внимание на район, в котором оно расположено. Особенно это касается покупки так называемого "элитного" жилья. Сайт "Авито" пестрит объявлениями о продаже домов с "особыми" соседями, но как это понимать? Может ли настоящее элитное жилье находиться далеко от города, или же оно должно обязательно быть в центре? Много вопросов связано с понятием "элитное" жилье. 

Дом на Партизанской, 76 начали возводить совсем недавно, но уже понятно, что задуман грандиозный проект. Рядом с новым жилым домом располагается целая плеяда красивых и современных строений. И новостройки, и уже ставшие визитными карточками города "Титаник" на Папанинцев, 97 и "Три богатыря" на Партизанской, 81. 

Время идет, город стремительно разрастается, но где жить: в центре или за городом, каждый решает для себя.

Читайте также: Спецпроект Amic.ru: "Будем соседями?"

ООО "Монтажная компания ПР-Холдинг"
Общество с ограниченной ответственностью "Монтажная компания ПР-Холдинг" © 2017656049
ул. Никитина, 133, г. Барнаул
тел: (3852) 55-80-77, факс: (3852) 55-31-28
График работы: пн-пт с 8.30 до 17.00
e-mail: otdel558077@yandex.ru 
Проектная декларация размещена на сайте: http://www.su-nzgbi.com

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Уважаемые читатели!
По данной теме комментарии не принимаются.


Архив новостей
< ноябрь 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30         
08:33
Почему алтайские вузы стали все больше набирать иностранных студентов 0
08:19
Долой уныние: подборка креативных фотографий с памятниками 1
08:04
Уникальная услуга: как новый сервис делает жизнь барнаульцев легче и лучше 1
07:50
Как распределились голоса в премии "Народный знак качества". Полный список 0
07:34
Что пить, чтобы жить: академик РАМН о качестве воды в России и на Алтае 1
07:18
Какие элитные дома находятся в центре Барнаула 0
07:03
Коттедж с местом под собственный пляж продают в Барнауле за 20 млн рублей 2
06:48
Канадская красотка: фото великолепной Рэйчел МакАдамс 2
06:32
Что за праздник День матери, как принято его отмечать и что можно подарить 0
06:16
Потепление начнется в Алтайском крае 17 ноября 0
06:01
Кожа да кости: фотопрогулка по кожевенному заводу Барнаула 3
05:19
Индексацию пенсий работающим пенсионерам отложили на светлое будущее 1
04:01
Оргазмическое давление: ученые выяснили, что секс опасен для зрения 1
03:01
Шансы России победить на ЧМ-2018, как у Колумбии или Уругвая 0
02:01
Няня из зависти зарезала многодетную мать на глазах у трехлетнего ребенка 1
01:01
Ученые зафиксировали мощнейший в истории взрыв звезды 0
00:32
Папе римскому Франциску подарили уникальный Lamgorghini Huracan 3
23:41
Саакашвили рассказал, как поменять законодательство на Украине за 70 дней 0
23:22
Боец Росгвардии в Челябинске был настолько суров, что посадил брата на цепь 0
23:09
Полиция разыскивает маньяка, напевающего жертвам песни Наташи Королевой 2
22:54
Одобрены условия ухода местных властей от административного наказания 0
22:33
Народных дружинников будут набирать по смягченным требованиям 0
22:01
Россия раздумывает над продажей украинского долга другой стране 0
21:47
Медведев узнал историю про Петра I, работников Минфина и бриллианты 0
21:28
Школьницы в Удмуртии устроили "бойцовский клуб" 0
21:13
Сечин пообещал прийти в суд, "как только согласуются графики" 4
20:44
Волочкова устроила скандал на съемках телешоу 1
20:24
Ребенок в торговом центре упал с высоты третьего этажа на диван 0
20:03
Москвич зарубил отца декоративным мечом 0
19:44
Медведев поручил РЖД возобновить продажу плацкартных билетов 0
19:22
Тефтели рассыпались на трассе в Швеции после опрокидывания грузовика 0
19:08
Коротко о главном: школа будущего, девочка с хомяком и золото Колчака
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 16 ноября
18:50
Украинцы будут отдыхать на католическое Рождество 0
18:24
Бийчанин напал с гвоздодером на семью и похитил деньги 0
18:04
Автобусный маршрут №34 вновь будет курсировать по улицам Барнаула 1
17:52
Стоп-кадр. Руины былого величия 1
17:37
Автобус, ставший домом водителей после жуткого ДТП, еще остается на Алтае 0
17:23
Гарик Сукачев признался, что хотел бы уехать на Алтай и не возвращаться 3
17:15
Барнаульская школа стала одной из лучших в РФ по патриотическому воспитанию 0
17:02
Барнаульцы обсуждают видео с "упавшей люстрой" в ТРЦ "Галактика" 7
16:56
Рэпер Lil Peep скончался в возрасте 21 года 5
16:34
Десятки тонн сомнительной хурмы пытались провезти в Алтайский край 3
16:23
Барнаулец может получить тюремный срок за продажу пороха 7
16:13
Водитель сбил женщину в Барнауле и скрылся с места ДТП 0
16:04
Роскомнадзор советует жителям многоэтажек не делиться Wi-Fi с соседями 10
15:50
Продажа билетов на ЧМ-2018 возобновляется 16 ноября 0
15:34
Должников на нескольких барнаульских улицах оставили без воды 0
15:21
Когда выгоднее всего брать отпуск в 2018 году 4
15:15
Главному Деду Морозу страны в Барнауле вручили новогодние письма детей 0
15:08
ГИБДД Барнаула ищет водителя, сбившего 80-летнюю бабушку 4

© ИА «Амител», 1999 — 2017
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.