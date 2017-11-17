Какие элитные дома находятся в центре Барнаула

При выборе жилья мы зачастую обращаем внимание на район, в котором оно расположено. Особенно это касается покупки так называемого "элитного" жилья. Сайт "Авито" пестрит объявлениями о продаже домов с "особыми" соседями, но как это понимать? Может ли настоящее элитное жилье находиться далеко от города, или же оно должно обязательно быть в центре? Много вопросов связано с понятием "элитное" жилье.

Дом на Партизанской, 76 начали возводить совсем недавно, но уже понятно, что задуман грандиозный проект. Рядом с новым жилым домом располагается целая плеяда красивых и современных строений. И новостройки, и уже ставшие визитными карточками города "Титаник" на Папанинцев, 97 и "Три богатыря" на Партизанской, 81.

Время идет, город стремительно разрастается, но где жить: в центре или за городом, каждый решает для себя.

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