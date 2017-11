Звезда YouTube Густав Айр, выступавший под псевдонимом Lil Peep, скончался в Нью-Йорке, сообщает "Российская газета" со ссылкой на Billboard.com.

Отметим, что исполнителю был 21 год. Точная причина смерти исполнителя пока неизвестна. Однако ряд СМИ пишет, что он умер от передозировки наркотиков.

Первый альбом Lil Peep Come Over When You're Sober вышел летом этого года. В него вошли треки Benz Truck и Awful Things, клипы на которые набрали более пяти миллионов просмотров на YouTube.