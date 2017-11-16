Закрытый показ документального фильма Гарика Сукачева об Алтае "То, что во мне" прошел в Москве в среду, 15 ноября. Об этом пишет "Катунь 24".

На премьеру пришли известные актеры и режиссеры. Между тем сам Гарик Сукачев рассказал, что хотел бы навсегда уехать на Алтай.

"Мне хотелось через четыре дня взять билет, улететь назад и никогда не возвращаться, но у меня есть обязанности. Знаете, как мальчик в фильме "Доживем до понедельника": счастье — это когда тебя понимают, это самая главная задача. Не знаю, удастся или нет. "То, что во мне" — это все показано моими глазами", — признался он.

Напомним, премьера фильма назначена на четверг, 16 ноября. В Барнауле картину можно посмотреть в кинотеатре "Галактика".

Как ранее сообщало ИА "Амител" , съемки фильма начались на Алтае 5 сентября прошлого года. Рабочее название фильма – "Алтайская песня". Это совместный проект Первого канала и Русского географического общества. Гарик Сукачев проехал на своем мотоцикле "Харли Дэвидсон" по самым живописным местам Чуйского тракта до самой границы с Монголией. Группа побывала в Сростках, "Бирюзовой Катуни", на Семинском перевале, городе-курорте Белокуриха, но основная же часть съемок прошла непосредственно в Республике Алтай.